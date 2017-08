Una mezcla de talento y dinero: ¿cómo obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood?

Ceren quiere saber por qué Enrique Iglesias no tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. “¿Cómo hacemos para votar y conseguirle una?”, consulta.

No se trata de una pregunta común y corriente, pero sí tiene un componente financiero, y fuerte.

En primer lugar, no sé por qué Iglesias, el “Rey del pop latino”, no tiene una estrella en Hollywood Boulevard junto con otros grandes, casi grandes y no tan grandes. El cantante ha vendido cerca de 160 millones de discos en todo el mundo y posee una gran cantidad de seguidores devotos.

Dicho esto, cualquiera puede nominar a una celebridad para que sea incluida en el Paseo de la Fama. Luego, dependerá de la Cámara de Comercio de Hollywood, que supervisa estos rutilantes honores, decidir quién se une al club.

Donald Trump tiene una estrella. Godzilla también. Kim Kardashian no. Es un mundo cruel.

Pero aquí está la clave: si la cámara da su visto bueno a un nuevo destinatario de estrella, quien haya hecho la nominación deberá aportar una gran suma de dinero. ¿Cuánto? Haga clic en el video a continuación para saberlo.

Traducción: Valeria Agis

