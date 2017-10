Un total de 17 personas han muerto en L.A. a causa del virus del Nilo

En medio de una ola de calor que podría hacer que el virus del Nilo Occidental pueda propagarse con mayor facilidad, la cantidad de personas infectadas con la enfermedad en el condado de Los Ángeles continuó aumentando esta semana.

Al menos 230 personas en el condado de Los Angeles han enfermado con el virus del Nilo este año, y 17 de ellas murieron, dijeron el viernes funcionarios de salud. La cantidad de personas infectadas ya es la tercera más alta en el condado, según funcionarios de salud, y la temporada aún no ha terminado.

"Normalmente vemos casos hasta finales de noviembre", dijo el Dr. Aiman ​​Halai, jefe de la unidad de enfermedades transmitidas por vectores en el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. "El virus del Nilo Occidental es un riesgo en todas las áreas del condado".

Aunque la mayoría de las personas que contraen el Nilo Occidental no tienen ningún síntoma, una de cada 150 personas infectadas desarrolla problemas graves que pueden incluir meningitis (inflamación del cerebro), pérdida de visión, coma y parálisis de semanas o incluso permanentes.

Las personas de 50 años o más o cuyos sistemas inmunes están comprometidos, tienen más probabilidades de sufrir estas graves consecuencias, pero cada año algunas personas más jóvenes también las experimentan, dicen los expertos.

Jill Cordes, que vive en Silver Lake, comenzó a preocuparse por el virus cuando una maestra de kínder en la escuela primaria Ivanhoe quedó paralizada después de que se infectó el año pasado. Los hijos de Cordes, de 5 años y 7 años, asisten a esa escuela.

Este año, dos personas que viven a pocas cuadras de Cordes han caído gravemente enfermas con el virus. Ella compró el aerosol para insectos DEET para poner a sus hijos si quieren salir de la casa cerca del amanecer o en la noche, cuando los mosquitos están afuera.

"Simplemente no quiero que esten fuera si no están completamente untados en DEET", dijo Cordes. "Creo que es realmente aterrador, y no creo que la gente sepa que tenemos un problema tan serio".

En todo California, más de 430 personas se han enfermado con el virus del Nilo Occidental, y 24 han muerto este año.

El Dr. Benjamin Schwartz, subdirector del programa de enfermedades contagiosas del departamento de salud pública del condado de L.A., dijo que las ciudades que ya han tenido casos probablemente tengan casos adicionales en el mes siguiente. En el condado de L.A., Glendale, Los Ángeles y Burbank han tenido la mayoría de los casos hasta el momento, junto conalgunos vecindarios en el Valle de San Gabriel y el Valle de San Fernando.

Mientras más calor hace, más rápido se reproduce el virus del Nilo Occidental dentro de los mosquitos, lo que hace más probable que se transmita a los humanos, dijo Levy Sun, portavoz del Distrito de Control de Vectores del Gran Los Ángeles.

Sun dijo que los mosquitos a veces no pueden sobrevivir a un clima muy caluroso y seco como el experimentado por el sur de California esta semana, pero cuando los trabajadores de control de vectores revisaron las trampas para ver si los mosquitos realmente se vieron afectados, ese no pareció ser el caso.

"Desafortunadamente no estamos viendo la muerte de mosquitos que estábamos esperando", dijo.

Hasta que no haga demasiado frío para los mosquitos, la temporada de West Nile no terminará, dijo.

Cómo protegerse del virus del Nilo Occidental

Use repelente de insectos

Repare los desgarros y agujeros en las pantallas de alambre de las ventanas

Use pantalones y ropa de manga larga al amanecer y al atardecer, cuando los mosquitos están más activos

Elimine el agua estancada en los jardines

Fuentes: departamento de salud pública de California

