Madre soltera será deportada después de reportarse ante la oficina de inmigración

Una madre soltera a quien se le permitió permanecer en el país siempre y cuando se reportara con funcionarios de inmigración cada año, será deportada el jueves, según la oficina de la asambleísta estatal Lorena González Fletcher (D-San Diego).

Silvia Ocampo Ortiz tuvo una reunión con funcionarios de inmigración la semana pasada y fue detenida después de años de permisos para quedarse, una historia cada vez más frecuente bajo el gobierno del presidente Donald Trump.

Después de recibir información de que Ocampo sería deportada, la oficina de González Fletcher y Unite Here Local 30, el sindicato hotelero al que se unió Ocampo en el 2000, comenzaron a llamar a la comunidad de San Diego para su defensa.

"Deportar a Silvia Ocampo es despiadado y enfermizo", dijo González Fletcher. "Ella es trabajadora y contribuye a esta comunidad. Tiene dos hijos que son ciudadanos estadounidenses, incluida una niña de 8 años con necesidades especiales. ¿Qué pasará con sus hijos después de que su madre sea deportada? ¿Somos ahora un país que se deleita en separar a los padres de sus hijos? Estoy absolutamente devastada y horrorizada".

Ocampo llegó a Estados Unidos hace unos 24 años con su esposo y su pequeño hijo, de acuerdo con un resumen biográfico de Unite Here Local 30.

Ella tuvo tres hijos más en los Estados Unidos. Dos de ellos aún son menores de edad, y la más joven, su hija de 8 años, tiene una discapacidad de aprendizaje. Según Unite Here Local 30, por lo que Ocampo es un apoyo crucial en la vida de su hija.

"A partir de hoy, su hija no sabe dónde está su madre", dice el comunicado de Unite Here Local 30. "Esta situación le está causando estrés emocional por no saber qué le sucedió a su madre y por qué nunca la recogieron [de la escuela] el miércoles pasado".

Aunque los funcionarios de inmigración conocían el estado migratorio de Ocampo, le permitieron permanecer en los EE. UU. para cuidar a su hija, debido a sus necesidades especiales.

El Servicio de Inmigración y Aduanas no respondió a las solicitudes de comentarios sobre este caso.

En 2009, Ocampo y su marido fueron acusados ​​de mentir en sus solicitudes de licencia de conducir, según el sindicato. La ley de California que autorizaba a los inmigrantes indocumentados a obtener licencias de conducir todavía no había sido aprobada.

Por consejo de su abogado, Ocampo se declaró culpable, sin saber lo que ese crimen podría significar para ella en el sistema de inmigración, dice el comunicado del sindicato.

Su esposo fue deportado, dejándola embarazada de su hija. Desde entonces, Ocampo ha criado a la familia por su cuenta.

Ocampo tenía presentaciones anuales con los funcionarios de inmigración. Cuando fue a su cita en julio, le dijeron que volviera en tres meses en lugar de un año. Cuando apareció el 11 de octubre, fue llevada al centro de detención de Otay Mesa.

Ella ha intentado con el paso de los años apelar su condena, y tiene una cita en la corte a fines de octubre para tratar de reabrir su caso penal, dijo el sindicato.

"Estamos indignados de que ICE separe a una madre soltera de su niña con necesidades especiales", dijo Brigette Browning, presidenta de Unite Here Local 30. "Están deportando despiadadamente a Silvia justo antes de una fecha de la corte que podría permitirle permanecer aquí con sus hijos Desgarrar familias es el verdadero crimen aquí".

El abogado de Ocampo no estuvo disponible para hacer comentarios.

Si Ocampo es deportada, su sobrino de 27 años probablemente tomará la custodia de sus hijos, dijo el sindicato.

Algunos inmigrantes en situaciones similares a la de Ocampo han dejado de aparecer en sus reuniones de presentación con funcionarios de inmigración. Una mujer se refugió en una iglesia de Colorado en lugar de presentarse porque considero que sería su deportación.

