La propuesta de crear una escuela STEM causó la primera división entre los nuevos miembros de la Junta Escolar

Pero la mayoría de la Junta no compartió la preocupación de McKenna. Para García, la miembro de la Junta de con más antigüedad, no hay suficientes escuelas eficaces dirigidas por el distrito. Melvoin estimó que los padres de familia merecen más opciones, y que las escuelas de L.A. deberían competir por la inscripción de estudiantes mediante el ofrecimiento de programas más sólidos. Gonez intentó, sin éxito, obtener un compromiso antes de votar contra la resolución de McKenna.

Rodríguez ejerció el voto decisivo. Después de permanecer mayormente en silencio, se opuso a la redacción de algunas partes de la resolución, pero no sugirió un lenguaje alternativo ni expresó su opinión acerca de la escuela propuesta.

Los oradores ante la Junta se alinearon según los ideales que resultan familiares después de la contienda de mayo pasado.

Aunque la Asociación de Escuelas Charter de California (CCSA, por sus siglas en inglés) aseguró que no tiene ninguna postura al respecto, porque la institución no es una charter, instó encarecidamente a la Junta a rechazar la resolución de McKenna (Broad donó $1.9 millones al ala política de la CCSA durante abril y mayo, lo cual ayudó a impulsar las elecciones más costosas para la Junta de Los Ángeles).

Maestros Unidos de Los Ángeles -que ocupó el segundo lugar en financiación para la contienda por la Junta Escolar, alineada del lado perdedor-, argumentó en contra de la escuela propuesta, a la que también se oponen la Asociación de Maestros de California y la Asociación de Juntas Escolares de California.

En una rara toma de posición sobre un tema políticamente divisorio, la superintendente Michelle King se opuso a la ley y afirmó que no había logrado que su autor explicara la forma en que esta escuela se diferenciaría de una charter, y por qué no debería tener supervisión local. También dijo que no veía la necesidad de su existencia. “Me incomoda la narrativa de que hay que crear algo más porque no estamos haciendo lo suficiente en el LAUSD”, expresó.

