La Patrulla Fronteriza pierde más agentes de los que puede contratar

Dos nuevos informes de agencias gubernamentales de control afirman que la Patrulla Fronteriza pierde agentes más rápido de lo que puede contratar nuevo personal, y que las agencias fronterizas y de inmigración enfrentan actualmente "desafíos significativos" en el empleo y la capacitación de sus nuevos integrantes.

Los informes, realizados por el inspector general para el Departamento de Seguridad Nacional (HS) y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) fueron publicados por separado durante la última semana. Ambos resaltan las dificultades que tienen las agencias federales para cumplir con las ambiciosas metas de contratación establecidas por el presidente Trump.

En una orden ejecutiva de enero pasado, Trump solicitó la contratación de 5,000 agentes adicionales para la Patrulla Fronteriza y de 10,000 para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ambas agencias son un componente clave del control estricto de la actual administración contra la inmigración no autorizada, y su deseo de aumentar la seguridad fronteriza.

El informe de la GAO examinó cómo la Patrulla Fronteriza despliega agentes, y la efectividad de los puntos de control a los que brinda personal. Los auditores sostienen que la agencia tiene menos personal ahora de lo debería conforme un mandato del Congreso de 2011, que exigía contar con 21,370 representantes. Según cifras de mayo último, la agencia tenía sólo 19,500, es decir 1,870 menos de lo requerido.

Para agravar el problema, los agentes renuncian más rápido de lo que pueden ser reemplazados. Los auditores sostuvieron que entre 2013 y 2016, la Patrulla Fronteriza contrató un promedio de 523 agentes al año y emitió 904 bajas. Las razones de ello incluyen un mejor pago en las agencias competidoras, un proceso de contratación que requiere que los solicitantes aprueben un examen de polígrafo (algo que otras agencias no exigen) y asignaciones de tareas que, a menudo, envían a los nuevos agentes a sitios remotos a lo largo de la frontera.

La auditoría también arroja luz sobre dónde se detiene a los inmigrantes sin permiso para ingresar, y dónde se confiscan drogas. Cuatro de cada 10 aprehensiones entre 2012 y 2016 ocurrieron a menos de media milla de la frontera.

Sin embargo, entre el 64% y el 70% de todas las incautaciones de narcóticos por parte de las agencias ocurrieron a más de 10 millas de la zona limítrofe, donde los funcionarios de inmigración operan una red de puestos de control. Sólo el 11% de los embargos ocurrieron más cerca de la frontera, y los puntos de control representan menos más del 2% de las detenciones de inmigrantes no autorizados.

Los sitios de control son polémicos, y los críticos sostienen que estos no son efectivos, son fácilmente eludibles y violan los derechos constitucionales. La auditoría expresa que la efectividad de estos controles no se puede dilucidar, en gran parte porque la agencia aún no cuenta con buenas prácticas de recopilación de datos. Los auditores solicitaron una mejor captura de información ya en 2009, pero afirman que aún existen lagunas en los reportes que dificultan el análisis.

El informe del inspector general examina los desafíos de gestión que enfrenta Seguridad Nacional, que incluye Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), la Patrulla Fronteriza y el ICE, y dice que las agencias todavía no pueden justificar la contratación de miles de agentes y oficiales más. "Ni CBP ni ICE pudieron proporcionar datos completos para apoyar la necesidad operativa o estrategias de despliegue para los 15,000 agentes adicionales y oficiales a los que se les indicó contratar", resalta el informe, y agrega que las agencias enfrentan "notables dificultades" para emplear.

Hace un año, en otro informe, el inspector general aseguró que tomó cerca de nueve meses contratar a un único agente de la Patrulla Fronteriza, y unos siete la contratación de un oficial de ICE.

El nuevo reporte indica que, aunque los tiempos de contratación han mejorado, aún existen "retrasos significativos”. El escrito atribuye esas demoras a la falta de personal de contratación, o a los sistemas internos necesarios para contratar de manera eficiente.

Traducción: Valeria Agis

