Hombres homosexuales y bisexuales con mayor riesgo de hepatitis A en el condado de L.A. a medida que crece el brote

Autoridades de salud de California han intensificado sus esfuerzos de prevención de la hepatitis A en los últimos días a medida que emergen nuevos frentes en la batalla contra el brote masivo en el estado.

La mayoría de las 20 personas que han muerto por la enfermedad y las 600 que se han contagiado desde que dio inicio el brote en San Diego, no tenían hogar. Pero los casos han comenzado a surgir en el condado de Los Ángeles entre los hombres homosexuales y bisexuales que si tienen hogar. Un agente de LAPD que trabaja en Skid Row se contagió recientemente con el virus.

Como resultado, los funcionarios del condado han pedido que los paramédicos, los miembros de las fuerzas del orden que trabajan en el campo y los hombres que tienen sexo con otros hombres -así como las personas sin hogar- se vacunen contra la hepatitis A.

Janice Hahn, supervisora del Condado de L.A. advirtió que "esto podría ser una gran crisis de salud pública".

Gays y bisexuales en riesgo

La hepatitis A se transmite comúnmente a través de alimentos contaminados, pero también se puede propagar a través de la actividad sexual o por contacto con las heces fecales, incluso en cantidades microscópicas. El virus causa daño hepático y puede ser particularmente dañino para personas con enfermedades como hepatitis B o C.

El brote de California se está propagando de persona a persona.

El condado de Los Ángeles ha reportado 15 casos entre personas sin hogar o que usan drogas desde que comenzó el brote. Pero las autoridades dicen que un brote no relacionado de hepatitis A que afecta a la comunidad LGBT ha enfermado a 14 hombres homosexuales o bisexuales este año, en comparación con nueve el año pasado y uno el año anterior.

"El gran número de casos ... es lo que es alarmante", dijo el Dr. Adam Cohen, director de promoción e investigación de políticas de AIDS Healthcare Foundation.

El repunte es particularmente preocupante porque ha habido brotes recientes de hepatitis A entre hombres homosexuales en Colorado y Nueva York, así como en Chile y varios países de Europa, dijo el Dr. Prabhu Gounder, epidemiólogo del departamento de salud pública del condado de L.A.

"Lo que nos preocupaba era que estábamos en el comienzo de una tendencia similar en L.A, y queríamos adelantarnos a eso", dijo Gounder. Algunas de las personas infectadas en el condado de La. Habían viajado a regiones con brotes, dijo.

El departamento de salud del condado ofrece vacunas gratuitas en sus clínicas para hombres homosexuales y bisexuales.

A principios de este mes, los funcionarios del condado de San Diego intensificaron los esfuerzos para vacunar a los hombres homosexuales y bisexuales. Ha habido 13 hombres homosexuales o bisexuales infectados allí este año, en comparación con uno o dos en un año típico.

Los hombres homosexuales y bisexuales generalmente tienen un alto riesgo de contraer la hepatitis A y representan el 10% de todos los casos nuevos en los Estados Unidos cada año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El Dr. Takeshi Saito, un profesor que estudia la hepatitis viral en la Escuela de Medicina Keck de USC, dijo que el virus de la hepatitis A es altamente contagioso y puede tolerar temperaturas extremas.

La hepatitis A ha sobrevivido en bayas congeladas y personas infectadas que las han comido. Incluso cuando alguien se lava las manos sin jabón, podrían reducir la cantidad del virus, pero no necesariamente lo eliminarán, dijo Saito.

El peligro para los paramédicos

El oficial recientemente infectado, dijo el director Mark Cronin de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, está asignado a la División Central del LAPD, que incluye el centro de la ciudad. "Cualquier persona que trabaja en la División Central maneja o camina a través de Skid Row todos los días", dijo.

El martes, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una moción pidiendo al Departamento de Salud que se asegure de que haya suficientes vacunsa para cubrir a los servicios paramédicos con mayor riesgo de infección. Alrededor de 18,000 dosis de la vacuna contra la hepatitis A han sido distribuidas por el departamento, 3,500 de las cuales han sido enviadas a los servicios de respuesta de emergencia.

"Los primeros en responder a situaciones de emergencia son nuestro primer punto de contacto con muchas de las personas sin hogar, especialmente en el Skid Row, y es importante que proporcionemos todos los recursos disponibles", dijo la supervisora Kathryn Barger.

El condado celebró una clínica de vacunación contra la hepatitis A el miércoles en la División Central, y hay más programadas en otros sitios de LAPD en los próximos días.

El vocero de LAPD Joshua Rubenstein confirmó que un oficial estaba infectado con hepatitis A, pero dijo que el departamento "hace esfuerzos significativos para proteger a nuestros oficiales que enfrentan riesgos de salud y seguridad todos los días".

Gounder dijo que el riesgo de que los proveedores de servicios contraigan la hepatitis A mientras están en el trabajo no es alto. Las personas que viven o pasan tiempo en el centro de la ciudad y que no pertenecen a los grupos de alto riesgo no deberían preocuparse por la hepatitis A, dijo.

"Para la comunidad en general ... solo al estar en el medio ambiente, creemos que el riesgo es extremadamente bajo", dijo Gounder.

Para aquellos sin hogar y con el mayor riesgo de contraer hepatitis A, hay una grave escasez de baños y estaciones de lavado en Skid Row, dijo Amy Turk, presidenta de Los Angeles Central Providers Collaborative.

Un informe producido por activistas y proveedores de servicios descubrió que las condiciones de saneamiento en Skid Row caen por debajo de los estándares de los campamentos de refugiados, con nueve baños públicos disponibles para las 1.800 personas que viven en las calles. "La mayoría de los baños se cierran por la noche", dijo Turk . "En la noche, la gente prácticamente no tiene más opción que usar las calles".

California declaró el estado de emergencia el mes pasado debido al brote, que ahora se ubica como el segundo peor en la nación en más de dos décadas.