En L.A., los venezolanos que escaparon de la agitación política y la violencia en su país siguen protestando a la distancia

Eleazar Saldivia sigue amargado por el giro de los acontecimientos que le llevaron de tener una carrera como juez federal penal en Venezuela, a conducir para Uber en Los Ángeles. Sin embargo, no lamenta la decisión de abandonar su vida allí y su hogar.

En 2013, Saldivia comenzó un juicio en el cual sentenció a cuatro policías a prisión por agredir a manifestantes opuestos al gobierno y permitir que criminales escaparan de prisión. A pesar de las órdenes de los funcionarios, se negó a revertir su decisión, y el acoso sufrido a partir de entonces lo obligó a huir.

“Podría haber tenido una carrera brillante en mi país”, asegura Saldivia, de 42 años de edad, quien llegó a Los Ángeles en septiembre de 2014 y ahora comparte un pequeño apartamento en Hollywood. “Podría haberme ajustado a lo que me dijeron y simplemente hacer todo lo que me pedían. Pero no pude. Mi conciencia y mi educación no me lo permitieron”.

Un número récord de venezolanos han huido de una crisis humanitaria que aumenta en espiral en su país de origen, y buscan refugio ahora en los EE.UU.

Al igual que Saldivia, algunos solicitantes de asilo aterrizaron en Los Ángeles, donde se unieron a una pequeña pero activa comunidad venezolana que ha creado videos en redes sociales, organizado manifestaciones y campañas electorales para apoyar las protestas contra el gobierno de su tierra natal.

"En un país como Venezuela, estar solo cuando eres un juez que ha enviado a mucha gente a la cárcel es casi una sentencia de muerte", aseguró Eleazar Saldivia, solicitante de asilo. (Irfan Khan / Los Angeles Times).

Los EE.UU. impusieron sanciones financieras a Venezuela a principios de agosto, luego de las elecciones realizadas allí para crear una asamblea nacional que reescriba la Constitución -una acción que los líderes opositores consideran como una toma de poder ilegal por parte del presidente Nicolás Maduro-. Millones de venezolanos protestaron por la iniciativa, y ello redundó en enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales que han dejado más de 120 muertos.

Los venezolanos encabezan la lista de solicitantes de asilo en los EE.UU., con más de 21,000 solicitudes presentadas en lo que va de 2017 -un tercio más que las registradas el año pasado-, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del país. Muchos huyen de la represión gubernamental, la escasez de alimentos y una asombrosa tasa de muertes violentas -algunas que involucran a las fuerzas de seguridad-, lo cual ha llevado a clasificar al país como uno de los más peligrosos del mundo.

“Sólo aumentará a partir de ahora”, afirma Moisés Rendón, director asociado del programa de las Américas en el Center for Strategic and International Studies. “La gente puede manejar el gas lacrimógeno, y la falta de comida y medicinas. Siempre hay una manera. Pero no pueden soportar salir a la calle y ser asesinados por criminales”, advirtió.

Alma Rosa Nieto, abogada de Saldivia, señaló que muchos de sus clientes venezolanos son profesionales de clase alta y media; para algunos de ellos “la situación financiera no es el problema, sino la cuestión política y la agitación social”.

La embajada de Venezuela en Washington, D.C., no devolvió los pedidos de comentarios de este medio.

Más de 4,000 venezolanos en California votaron contra la creación de la asamblea constituyente (progubernamental) en ese país. Decenas de manifestantes organizaron una protesta una semana después, en Hollywood, cuando los venezolanos concurrieron a las urnas para elegir a los miembros de dicha asamblea.

“Estamos tratando de dar energía a la gente para que no pierda la esperanza”, afirmó Cristina Carolina Castillo, de 39 años, una actriz y solicitante de asilo, quien alguna vez ayudó a dirigir el partido de oposición Voluntad Popular. “Aunque vivamos lejos, no estamos ausentes de lo que ocurre”.

Poco después de que Saldivia enviara al grupo de policías a la cárcel, recibió una llamada del vicepresidente de Venezuela, para ordenarle la liberación de todos. “La Constitución venezolana afirma que los jueces no dependen de nadie, somos autónomos, pero eso no es lo que ocurre ahora”, relato él. En los meses siguientes, comenzó a recibir llamadas amenazantes de los colectivos -las milicias armadas que apoyan a Maduro-, que también colocaban folletos en su tribunal, en el estado de Anzoátegui, llamándolo traidor.

Finalmente, perdió a su guardaespaldas, que era proporcionado por el gobierno. “Estaba por mi cuenta”, dijo Saldivia, cuya petición de asilo se encuentra pendiente. “En un país como Venezuela, estar solo cuando eres un juez que ha enviado a muchos a la cárcel es casi una sentencia de muerte”.

Otros solicitantes de asilo venezolanos en L.A. eran activistas políticos en su tierra natal. Como estudiante de ingeniería química en la Universidad de Los Andes, una institución pública en la ciudad de Mérida, María Virginia Arismendi encontró muchas causas por las cuales protestar. Pasaba horas en fila para comprar un kilo de harina, y la inseguridad en su vecindario era desconcertante -le robaron varias veces mientras esperaba para tomar el autobús que la llevaba a la escuela-.

“Sentía en mi interior que debía hacer algo”, relató. “No podía soportar ver que mi país, donde yo crecí, se estaba desmoronando… No podía ver a mis amigos protestar para tener un país mejor y no hacer nada por ese objetivo”.

En enero de 2015, Arismendi se dirigió a la universidad con un equipo de primeros auxilios, después de recibir un mensaje de texto de un amigo que pedía ayuda para atender a los estudiantes heridos en protestas. Horas más tarde, ella y otros cuatro alumnos fueron arrestados al salir del campus.

En el departamento de policía, relató la joven, vio a estudiantes torturados con descargas eléctricas. Después, los oficiales los obligaron a subir a un camión, cerraron las ventanas y arrojaron una bomba de gas lacrimógeno.

Luego de cuatro días en prisión, los alumnos fueron acusados de instigación pública. Los liberaron, pero un tribunal posteriormente aprobó una apelación por parte del gobierno.

Entre audiencias, Arismendi supo que miembros de los colectivos la seguían. “Estaba asustada porque sabían dónde estaba”, relató. “No tenía vida privada. Sabía que, si me encontraba sola en algún sitio, podían llevarme”.