Disneyland clausuró dos torres de refrigeración contaminadas, luego de que varios visitantes del parque contrajeran legionelosis

Disneyland clausuró dos torres de enfriamiento contaminadas con bacterias luego de que los funcionarios de salud del condado de Orange descubrieran varios casos de legionelosis (conocida también como ‘la enfermedad de los legionarios’) en personas que habían visitado el parque temático de Anaheim, informaron las autoridades.

Doce casos de esta condición, causada por bacterias, fueron descubiertos hace aproximadamente tres semanas entre personas que habían estado en Anaheim, nueve de los cuales habían visitado Disneyland en septiembre, antes de desarrollar la enfermedad, de acuerdo con la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange. Sus edades oscilan entre los 52 y los 94 años.

Los otros tres contagiados son residentes del condado de Orange, que no visitaron el parque pero viven en Anaheim o viajaron la zona. Diez de los individuos fueron hospitalizados, y uno de ellos, "con problemas de salud adicionales”, murió, precisaron los funcionarios de salud. Esa persona no había visitado Disneyland.

La legionelosis es una infección pulmonar severa, causada por la exposición al agua o niebla contaminada. Las autoridades destacaron que no no vincularon otros casos de la enfermedad con Anaheim desde septiembre. "No se conoce ningún riesgo continuo asociado con este brote", afirmó la agencia de salud en un comunicado.

Las torres en Disneyland se encuentran en un área de trastienda del parque, cerca de la estación de tren New Orleans Square, cada una ubicada a más de 100 pies de las áreas accesibles para los huéspedes, informó el viernes una portavoz de Disneyland Resort. Un empleado de la empresa se cuenta entre los contagiados.

"El 27 de octubre pasado supimos por parte de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange sobre casos en aumento de la enfermedad de los legionarios en Anaheim. Llevamos a cabo una revisión y descubrimos que dos torres de enfriamiento tenían niveles elevados de bacteria Legionella", indicó el viernes último, en un comunicado, la Dra. Pamela Hymel, directora médica de Walt Disney Parks and Resorts. "Estas torres fueron tratadas con productos químicos que destruyen las bacterias y actualmente están clausuradas”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU. (CDC) notificaron a las autoridades del condado hace tres semanas acerca de varios casos de la enfermedad, registrados entre personas que habían viajado al condado de Orange en septiembre. Los epidemiólogos locales descubrieron que un grupo de los diagnosticados había visitado Anaheim recientemente, vivía o trabajaba allí, y se comunicaron con Disney al enterarse de que varios de ellos habían asistido al parque temático.

Según la agencia de salud, el 3 de noviembre último Disney informó que las pruebas de rutina habían detectado niveles elevados de Legionella en dos torres de enfriamiento un mes antes, y que éstas habían sido desinfectadas. Disney retiró las torres del servicio el 1º de noviembre, realizó más pruebas y desinfección, y las volvió a poner en servicio cinco días después.

Sin embargo, el parque clausuró las torres una vez más el martes, antes de una orden que la agencia de salud emitió al día siguiente donde exigió que éstas permanezcan inactivas hasta que los resultados de las pruebas comprueben que están completamente libres de contaminación por Legionella.

Las torres se habían clausurado el 1º de noviembre, antes de que Disney supiera que se había detectado la bacteria, indicó la vocera de Disneyland Resort, Suzi Brown. "La única razón por la que se volvieron a encender fue como parte del proceso de desinfección adicional”.

La agencia de salud del condado también alertó a los proveedores de servicios de salud para que estén atentos a la presencia de legionelosis en cualquier persona que se haya enfermado después de visitar Anaheim, o Disneyland, antes del 7 de noviembre. Usualmente, los síntomas de la condición surgen entre los dos y 10 días posteriores al contagio.

La enfermedad es causada por la bacteria Legionella, que crece en el agua y se puede propagar cuando pequeñas gotas entran en el aire y las personas las respiran, según los CDC. Los brotes a menudo ocurren en bañeras de hidromasaje, fuentes decorativas, torres de refrigeración y grandes sistemas de aire acondicionado que emiten vapor de agua en el aire. La legionelosis no se contagia de persona a persona.

La enfermedad se puede tratar con antibióticos y atención hospitalaria, pero alrededor de una de cada 10 personas que la contraen mueren a causa de la infección. La mayoría de la población en riesgo son personas mayores de 50 años, con sistemas inmunológicos debilitados o enfermedades pulmonares crónicas.

El condado de Orange registró más de 55 casos de legionelosis este año, y observó un aumento en el número de enfermos en los últimos años. Una similar tendencia al alza se ha visto a nivel nacional y en otras partes del sur de California, según la agencia de cuidados de la salud, aunque las causas de ello no está claras.

