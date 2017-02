Disney accedió a pagar $100 millones en una demanda presentada por animadores

Walt Disney Co. acordó pagar $100 millones de dólares para resolver una prolongada demanda presentada por animadores y trabajadores de efectos visuales, quienes alegaron que varias empresas de Hollywood habían hecho un pacto de no competencia laboral para mantener los salarios de sus empleados bajos.

Disney, con sede en Burbank, cuyas subsidiarias Pixar Animation Studios y Lucasfilm también están mencionadas en el caso de acción colectiva, fue la última compañía de entretenimiento en aceptar la solución en la disputa.

Entre los demandados estuvieron DreamWorks Animation, Sony Pictures Animation y Blue Sky Studios, de 20th Century Fox, quienes conciliaron el año pasado. En total, los acuerdos suman un total de $170 millones para los demandantes.

La querella fue presentada en la Corte de Distrito de San José por el exanimador de DreamWorks Robert Nitsch Jr., en septiembre de 2014. En ella se alegaba que las compañías de efectos visuales y animación “conspiraban para suprimir sistemáticamente los salarios y pagas de aquellos que conforman su mayor bien: sus propios trabajadores”.

La denuncia alegó que la práctica había comenzado en los años 1980, cuando Pixar y Lucasfilm habían acordado un pacto contra la competencia en la contratación (antes de ser propiedad de Disney), por el cual se comprometían a no convocar a los empleados una de otra.

La demanda solicitó una cantidad no especificada de dinero, que incluía daños compensatorios y costos legales, además de una orden judicial permanente para prohibir tales acuerdos. La propuesta alcanzada por Disney este martes deberá ser aprobada por la jueza estadounidense de distrito Lucy H. Koh. La conciliación, que incluye a Pixar, Lucasfilm y otra subsidiaria de Disney, Two Pic MC, será la más grande de todos los acusados.

La demanda colectiva fue certificada por Koh en mayo y totalizó a más de 10,000 personas, según un registro de la corte.

“Logramos una restitución sustancial y justa”, afirmó el abogado Steven G. Sklaver, de Susman Godfrey, quien representó a los demandantes junto con letrados de los bufetes Cohen Milstein Sellers & Toll, y Hagens Berman Sobol Shapiro. “Esta es una conspiración que implicó suprimir la compensación justa de los empleados, algo que las compañías consideraban un costo en el cual no querían incurrir”.

Disney no respondió a las solicitudes de comentarios del Times. La demanda fue presentada luego de una investigación del Departamento de Justicia de los EE.UU. sobre tácticas contra la competencia en la contratación, utilizadas por Pixar, Apple, Google e Intel. Las compañías acordaron en 2010 con el Departamento de Justicia y accedieron a no participar en acuerdos no competitivos de contratación de empleados.

Luego de que la investigación terminara, esas empresas y otras -incluyendo Lucasfilm- enfrentaron una demanda colectiva separada presentada por ingenieros de software, en 2012. Ese caso, también supervisado por Koh, se resolvió mediante un acuerdo en 2015.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta historia en inglés haga clic aquí