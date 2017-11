De Los Ángeles a la realeza británica: Meghan Markle es ahora otro atractivo de la ciudad

En Leimert Park Plaza, cerca de donde creció Markle, la dueña de una tienda, Jackie Ryan, dijo que la realeza británica no significa mucho para ella.y “no quiero oír más sobre reyes, reinas y estrellas de cine ", dijo Ryan mientras tomaba un café en el Hollywood & Highland Center.

"Es Los Ángeles", dijo Serena Gallegos, residente de Los Feliz. "La gente más bella e increíble vive y viene de aquí, así que no es sorprendente".

"Fue un gran apoyo y realmente un hombre encantador", dijo Bearse. "No estoy nada sorprendido de que haya tenido una hija tan adorable".

"Todos los días después de la escuela durante 10 años, estaba en el set de 'Married ... With Children', que es un lugar realmente divertido y perverso para una niña con un uniforme escolar católico", dijo Markle en una entrevista con Don. "Muchas veces mi papá decía: 'Meg, ¿por qué no vas y ayudas con la sala de servicios de artesanías de allí? Esto puede ser un poco desagradable para tus ojos de apenas 11 años'".

Al crecer, Markle pasó una buena cantidad de tiempo en el set de "Married ... With Children", donde su padre trabajó como director de fotografía.

"No irán a la dirección equivocada después de hoy", dijo Goodloe.

Markle y el príncipe están acostumbrados a la atención de los tabloides británicos. The Daily Mail publicó el año pasado una historia titulada: "La niña de Harry vive (casi) en las afueras de Compton: la casa de su madre, está llena de grafiti…¿irá ahí el príncipe a tomar el té?"

A última hora de la tarde del lunes, el letrero negro y rojo de "No traspasar" que colgaba en la entrada principal de Doria Ragland probablemente se sentía más como una súplica que como una orden.

Renee Heck, de 58 años, recordó la boda de la difunta princesa Diana en 1981. Fue justo después de su propia boda y agregó que casualmente sigue a la familia real y que estaba familiarizada con Markle por su papel en "Suits" y estaba feliz de ver al príncipe casarse con alguien birracial. "Es una gran sorpresa para mí saber que la reina está aceptando eso", dijo Heck.

En una entrevista el lunes con la BBC, el príncipe dijo que había tratado de advertirle a Markle la atención de los medios que vendría tras el anuncio, aunque ninguno de ellos realmente estaba realmente preparado.

Hubo un concepto erróneo, dijo Markle. , que debido a que trabajó en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, estaría lista para ver cómo la prensa británica cubre a la familia real. "Nunca he sido parte de la cultura de los tabloides. Nunca he estado en la cultura pop en ese grado, y viví una vida relativamente tranquila a pesar de que me concentro tanto en mi trabajo. Así que eso ha sido una diferencia realmente dura desde el principio ", dijo.

