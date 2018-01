La mujer desamparada asesinada en un ataque sexual, era una cantante de soul en los 60’s

Un hombre sin hogar de 22 años fue acusado el miércoles por el asesinato y el intento de violación de una mujer de 76 años que dormía en el estacionamiento de un centro comercial en Santa Ana.

La mujer fue identificada como la cantante de soul de los años sesenta, Betty Jane Willis, quien grabó las canciones "Someday You'll Need My Love", "Act Naturally" y "Take My Heart".

En las primeras horas de la mañana del Día de Año Nuevo, de acuerdo con la oficina del fiscal de distrito del Condado de Orange, Rosendo Xo Pec se acercó a Willis y le quitó la manta con la que se cubría antes de agredirla sexualmente.

Los fiscales alegan que Pec le dio un puñetazo en la cabeza varias veces y la estranguló cuando la mujer gritaba por ayuda.

Un testigo llamó al 911 después de escuchar a alguien gritar pidiendo ayuda. Cuando llegaron los agentes, Pec tenía los pantalones abajo y estaba encima de la mujer, que no respondía, dijeron las autoridades.

Pec intentó escapar, pero la policía lo arrestó poco después.

Willis fue declarada muerto en la escena. La causa de la muerte sigue bajo investigación.

Pec fue acusado de un delito grave de asesinato, con la alegación de circunstancia especial de que llevó a cabo el crimen durante una violación.

Si es declarado culpable, se enfrenta a un máximo de cadena perpetua en la prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí