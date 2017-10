La cola de ballena en las placas de autos: “Es más que un diseño bonito”

A simple vista, las placas de autos con la cola de ballena son un diseño bonito, pero hay mucho mas detrás de este épico dibujo que se ve desde hace dos décadas.

“Toda persona con estas placas está contribuyendo a la protección de las costas y el medio ambiente”, sostiene Chris Parry, gerente de educación pública de la Comisión Costera de California, la agencia estatal que distribuye el Fondo de Licencia Ambiental (ELP).

Desde su incursión en 1997, el programa ha vendido hasta 250 mil placas en todo California para recaudar arriba de los 90 millones de dólares, fondos que son dirigidos a diferentes organizaciones y programas educativos para menores de edad.

“Muchos de nuestros conductores contribuyentes son de las áreas donde están las costas. Sin embargo, también tenemos muchos clientes en las zonas de San Bernardino, Riverside y el Valle de San Gabriel”, sostiene Perry.

Cada placa en un auto significa la asistencia para limpiar playas, arroyos, ríos y la concientización de mantener estas fuentes naturales limpias.

Durante los 20 años del programa, “se han removido más de 21 millones de toneladas de basura, así como materia reciclable de las costas”, dice Perry.

Entre las organizaciones que se benefician de ELP son Heal The Bay, la cual anualmente distribuye cientos de voluntarios para limpiar las playas y les otorga una calificación.

Además, varias actividades para los niños y la educación del cuidado de las costas que el Aquarioum of the Pacific en Long Beach realiza durante el año, llegan gracias a estas donaciones.

Otros donativos anuales van directo a la Universidad de Redland, para la creación de una aplicación en teléfonos inteligentes que permita identificar ballenas en las costas y a Newport Bay Conservancy, donde menores de bajos recursos tienen la oportunidad de visitar las playas.

Mary González, quien lleva cinco años con las placas de cola de ballena, se enamoró del diseño solo por el “look”.

“Siempre me gustó ese dibujo, y cuando pedí información en el Departamento de Motores y Vehículos, me dijeron de lo que trataba y me encantó aún más. Desde entonces, traigo mi cola con la intención no solo de embellecer mi auto, sino de ayudar también a estas organizaciones”, dice González.

El costo es de las placas con el diseño de la cola de ballena es de 50 dólares, con los números otorgados a cada conductor; y 103 dólares para una placa con un mensaje personalizado, con la ventaja de ser deducible de impuestos.

“Las colas de ballena han sido un éxito tremendo, pero aún tenemos una gran necesidad para continuar protegiendo nuestro ambiente, por ello le invitamos a la comunidad a formar parte de este movimiento”, recalca Perry.

Para más información sobre las placas visitar www.coast4y.org.