'Va a ser un desastre': el sur de California se prepara para la peor tormenta en años

La tormenta que golpeará este viernes al sur de California es la más poderosa en varios años y se espera que traiga lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y fuertes vientos, según indicaron los pronósticos del clima.

Se espera que la tormenta arroje 6 pulgadas de lluvia en las playas y valles del condado de Los Ángeles y de 5 a 6 pulgadas de nieve en las montañas, de acuerdo al National Weather Service. Las advertencias de inundaciones repentinas están en vigor para el viernes y sábado por la mañana para los condados de Santa Barbara, Ventura y Los Ángeles.

La mayor parte de la lluvia se espera que caiga principalmente el viernes por la tarde, a un ritmo promedio de más de una pulgada por hora.

“El viernes por la mañana definitivamente va a llover mucho, pero va a ser mucho más fuerte conforme vaya avanzando el día”, dijo Kathy Hoxsie, meteoróloga del National Weather Service de Oxnard.

“Manejar por la tarde va a ser un desastre”, advirtió Hoxsie. “Espero que la gente que trabaja se tome medio día libre, porque manejar por la tarde, les aseguro, va a ser muy feo”.

La tormenta es la más fuerte que haya azotado la región en más de seis años, de acuerdo al servicio meteorológico.

La lluvia empezó a caer en la Costa Central desde las primeras horas del jueves y se espera que la tormenta se vaya moviendo hacia el sur de California a partir de la noche de hoy jueves, dijo Hoxsie.

Las áreas boscosas incendiadas recientemente en Duarte y Azusa, son particularmente vulnerables con esta tormenta, agregó.

El sistema también traerá fuertes vientos que arreciarán dramáticamente a partir del viernes por la mañana, con ráfagas de hasta 60 y 70 millas por hora, especialmente en las zonas elevadas de los condados de Ventura, San Luis Obispo y Los Ángeles, así como en Channel Islands y Santa Catalina Island, de acuerdo al servicio meteorológico. Los poderosos vientos también podrían presentarse en el Antelope Valley.

“Va a haber mucho viento”, dijo Hoxsie. “Estamos queriendo decirle a la gente que no se preparen para las lluvias usuales, sino que se preparen bien, que si tienen que hacer algo en su casa y no han tenido tiempo de hacerlo, ahora es la oportunidad, porque de preferencia la gente no debería de salir de sus casas”.

La nieve caerá a partir de los 8,000 pies de altura el viernes, pero el sábado, la nieve estará cayendo a partir de los 6,000 pies. Debido a las precipitaciones tan copiosas se espera de 1 a 2 pies de nieve en las montañas de los condados de Ventura y Los Ángeles.

Las aguas costeras van a ser peligrosas durante todo el fin de semana dijo Hoxsie. El viernes se esperan olas de 6 a 9 pies en el condado de Los Ángeles, mientras que el sábado podrían alcanzar entre 8 y 13 pies de altura.