‘Hay vida después del cáncer de la próstata’: Caminata concientiza a los hombres en L.A. y O.C.

Cuando Earl Aguilar se enteró de que tenía cáncer en la próstata, su mundo se congeló por unos instantes pensando en todo, inclusive en la muerte.

Después de echarse a llorar en la cama, su esposa le dijo que sacara la preocupación de su sistema y que mejor se ocupara en luchar contra la enfermedad.

“Como latino lo primero que piensas es que puedes morir, pero entre más temprano te decidas a hacer tus chequeos y actuar sobre la enfermedad si es que ya la tienes, tus posibilidades de sobrevivir son muchas”, dijo.

Dos años después de ese diagnóstico, y luego de estar bajo terapia hormonal, Aguilar comparte que su cáncer se encuentra en disminución.

Con la "Camina ZERO Prostate Cancer" a la vuelta de la esquina, este hombre de 56 años de edad invita a otros del género masculino de los condados de Los Ángeles y Orange a formar parte de esta actividad.

“Yo participo en este evento desde hace tres años. Quiero conocer otras personas que como yo están luchando proactivamente por su vida", indicó sobre el evento que se realizará el domingo 16 de julio.

"Quiero participar en una acción positiva y saludable para mí y para mi familia, y quiero demostrarle a los hombres que el cáncer de la próstata puede vencerse”, aseguró el residente en Highland.

Este es el sexto año consecutivo en que la organización nacional sin fines de lucro, ZERO The End of Prostate Cancer, realiza el evento para crear conciencia entre el sexo masculino.

El cáncer de la próstata es la segunda causa principal de muerte entre varones, seguida por el cáncer del pulmón. Aproximadamente, uno de cada 38 hombres morirá a causa de esta afección.

La meta este año es crear la “Generation ZERO”, la primera generación de hombres libres de la enfermedad, dice Vanessa Peterson, directora de la organización en la región de California.

“Esperamos ver más de 1,000 participantes en la caminata/carrera de cinco kilómetros que toma lugar en Long Beach y otras 40 comunidades a nivel nacional", manifestó.

"Entre los participantes se encuentran sobrevivientes de cáncer, esposas, hijos, amistades y activistas que buscan solidarizarse”, agregó Peterson.

La organizadora local enfatiza que las caminatas e inclusive los fondos para los estudios del cáncer de seno se ven a menudo más activos en toda la nación.

Sin embargo, cuando se trata del cáncer en la próstata, no hay mucho apoyo que los hombres puedan obtener.

El cáncer de próstata puede ser una enfermedad grave, pero la mayoría de los hombres diagnosticados, no mueren de la enfermedad si se trata a tiempo, señala Sociedad Americana del Cáncer (ACS).

Este año, más de 14,520 hombres en California serán diagnosticados con esta enfermedad.

“No fue hasta que me diagnosticaron cáncer de próstata que me involucré en este evento y me di cuenta de lo frecuente que es la enfermedad", indica Scott Moore, un sobreviviente de cáncer de próstata.

"Este tipo de eventos son importantes para aumentar la conciencia en cada comunidad y para animar a más hombres a hablar de ello abiertamente”, agrega Moore.

La caminata/carrera “es una forma de movilizar a la comunidad afectada y recaudar fondos para programas de apoyo a los pacientes y asegurarnos de que ningún hombre tenga que enfrentar el cáncer de próstata solo”, asevera Jamie Bearse, director ejecutivo de ZERO.

Los participantes del evento recibirán camisetas, refrescos y la oportunidad de conectarse con otras personas afectadas por el cáncer.

Los fondos recaudados este año se destinarán a esfuerzos nacionales para proporcionar investigación para nuevos tratamientos, mejorar los recursos de apoyo al paciente y educar a los hombres y familias sobre el cáncer de próstata, dijo Bearse.

Caminata contra el cáncer de próstata

Fecha y hora: Domingo 16 de julio a las 8 am

Costo: $35 por persona y $25 para quienes padecen de cáncer

Lugar: Shoreline Aquatic Park

Dirección: 200 Aquarium Way, Long Beach

Información: zeroprostatecancerrun.org/la