 ‘Es hora de que las escuelas realmente apoyen a los estudiantes LGBTQ’, dicen padres de familia

“Cuando mi hijo tenía solo 13 años, quería quitarse la vida porque era gay y estaba siendo acosado en la escuela”.

Candelaria Medina dice que su hijo ha recorrido un largo camino desde sus días de escuela secundaria, cuando no encontró el apoyo que necesitaba desesperadamente. Pero el mes pasado se graduó de Bravo Medical Magnet High School y pronto comenzara sus estudios universitarios en una prestigiada universidad de Nueva York.

Medina, que vive en un vecindario predominantemente latino en el Sur Centro de Los Ángeles, dice que es importante que otros padres se eduquen acerca de la comunidad gay o LGBTQ, particularmente los padres latinos, para quienes el tema sigue siendo tabú. Es por eso que ella celebró la aprobación unánime de la junta escolar del LAUSD en junio de una resolución que compromete al distrito a aumentar el apoyo de las escuelas para los estudiantes LGBTQ.

“Si no tienes un hijo gay, puedes educarte a ti mismo y a los demás para que sean tolerantes. Pero si tienes un hijo gay, incluso puedes salvarle la vida a tu propio hijo si estas educado en el tema”, dijo la madre.

Medina dijo que la Alianza Latina por la Igualdad fue el lugar donde ella, su esposo y sus otros cuatro hijos encontraron apoyo,en su propio idioma, el español. Esa organización también estuvo detrás de la creación de la resolución, que fue promovida por el miembro de la junta directiva del LAUSD, Ref Rodríguez, quien es abiertamente gay.

Él sentía que ni su escuela secundaria ni su escuela secundaria le daban el apoyo que necesitaba, dijo su madre. Por lo tanto, era aún más importante, dijo, que su familia se uniera a él.

“Desde el momento en que lo aceptamos y lo apoyamos como gay, en la escuela secundaria, sus estudios fueron geniales. Está logrando su sueño porque dijo que se siente alentado al saber que su familia está a su lado “, dijo Medina.

En su escuela secundaria, “era como si el problema no existiera”, dijo. “Ya había sufrido todo tipo de abusos, pero cuando se abrió a mí, le dije: ‘Perdóname, no tengo una respuesta, pero te amo y buscaré ayuda y te apoyaré’. Ha sido un proceso largo, pero ahora está en camino a la universidad “.

Este otoño, el hijo de Medina asistirá a Hamilton College en Nueva York, a pesar de que fue aceptado en las principales universidades de California, como UC Berkeley y UCLA, él eligió Hamilton por el apoyo de esta universidad a los estudiantes LGBTQ.

La resolución que fue aprobada en junio pide al distrito que:

Reconozca octubre como el Mes de la Historia LGBTQ

Ordene un comité de trabajo para la adopción de libros de texto de la escuela secundaria con la División de Instrucción para incluir a los estudiantes como parte del comité.

Aumentar capacitación LGBTQ para educadores, personal, administradores y padres.

Agregue una plataforma para achieve.lausd.net que comparta información y recursos LGBTQ.

Llevar a cabo un análisis de baños de un solo usuario para hombres y mujeres y averiguar si cumplen con la Ley Estatal AB-1732, que ayuda a combatir la discriminación de identidad de género, describe cómo las escuelas pueden solicitar baños multiestación para todos los géneros e indiquen disponibilidad a todos lugares de baño de género.

La resolución también requiere que el superintendente informe a la junta dentro de 60 días con recomendaciones relacionadas con la resolución, que la junta considerará para su implementación en octubre.

“Todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente de aprendizaje donde se les trate con dignidad y respeto. Estamos enviando un mensaje claro de que todas las escuelas del LA Unified son lugares donde los estudiantes LGBTQ + son bienvenidos, apoyados y valorados”, dijo el superintendente Austin Beutner en un comunicado luego de que se aprobara la resolución.

El acoso y la homofobia que los estudiantes gay deben enfrentar en la escuela es terrible. Son víctimas de todo tipo de abuso, y las escuelas deben saber cómo lidiar con eso y proteger a esos estudiantes. Es hora de que las escuelas realmente apoyen a los estudiantes LGBTQ.

Mi hijo comenzó a sufrir abusos en la escuela secundaria cuando solo tenía 12 años, y no quería que lo denunciara porque sentía que la escuela no lo apoyaría.

Los estudiantes latinos LGBTQ tampoco cuentan con un sistema de apoyo en el hogar, particularmente en nuestra comunidad. Entre las familias latinas, es algo que escondemos. No hablamos de eso o simplemente ignoramos la realidad. Nosotros, como padres y comunidad, necesitamos ser educados en esto para que no haya más víctimas de abuso en nuestra sociedad.

¿Qué tipo de apoyo recibió su hijo en sus escuelas?

Nada. Es como si el tema estuviera muerto para ellos. La high school decidió cancelar la participación de mi hijo en una actividad del Club JSA porque su participación estaba relacionada al tema LGBTQ. Él estaba devastado. Incluso tuve que hablar con la directora. Ella entendió que estaba mal. Pero ese era el tipo de cosas que la escuela no apoya.

¿Qué piensas acerca de la resolución pidiéndole al distrito que incluya la historia LGBTQ en el plan de estudios?

Cuando los estudiantes LGBTQ puedan escuchar que están siendo incluidos, aunque sea un poco, para ellos será extraordinario. Es hora de que los directores, maestros, personal de la escuela realmente estén preparados para abordar mejor el apoyo para esos estudiantes.

¿Qué le gustaría que otros padres en la misma situación aprendieran sobre su experiencia personal?

Me encantaría que todos los padres estén bien informados. Ya sea que tenga hijos gays o no, todos debemos enseñarles a nuestros hijos a respetar a todas las personas y a ayudar a otras personas que sufren abusos por ser gays. Nuestros hijos necesitan nuestro amor, no que los juzguemos. Necesitan saber que estamos de su lado, incluso si son gay, y las escuelas deben ser parte de que podamos brindarles un mejor apoyo para que sean felices y tengan vidas exitosas.

*Esmeralda Fabián Romero escribe para LA School Report