El sureste de Los Ángeles tendrá un gran festival cultural

Muchos californianos tienen una idea simplista de lo que significa la cultura y el arte latino. Para muchos, el arte es Frida Kahlo y la música no va más allá del mariachi.

Como todos en el mundo, los latinos de California tenemos que ir al trabajo, a la escuela o cuidar de nuestros hogares. Lo hemos hecho desde que llegamos al Sur de California hace 250 años.

Y mientras seguimos en ese sendero, nos mantenemos conectados con la cultura que es parte clave de nuestras raíces. Por ejemplo, la canción “Cielito Lindo” es mucho más que una simple canción. Es parte de la esencia cultural mexicana. Lo vimos durante el Mundial cuando los fanáticos del Tri espontáneamente la cantaban.

Estas tradiciones son las que nos mantienen unidos en nuestras comunidades. No es casual que cuando hablamos de nuestra civilización y nuestra forma de vida lo hacemos diciendo “nuestra cultura”.

Nuestra cultura representa quienes somos, y es una expresión artística de nuestra historia, es la forma de mantener viva esta historia entre nosotros.

Yo creo firmemente que el área del Sureste de Los Ángeles (SELA) también tiene una expresión cultural propia.

Los artistas y músicos en SELA, los creativos maestros culinarios y otros artistas en general, nos muestran una forma de exponer nuestra creatividad.

Es por eso que estamos organizando el Festival de Arte de SELA en el río de Los Ángeles.

El río fue algo que atrajo a muchos a esta área durante nuestros años formativos. Hoy no parece mucho un río, pero yo me he enfocado en unir a líderes y activistas comunitarios para soñar juntos en un río Los Ángeles que sea nuevamente el epicentro cultural de nuestra comunidad.

Ahora que California es la quinta economía mundial, gracias en gran parte al esfuerzo de millones de inmigrantes que trabajan en esta área, podemos dedicar fondos y energía para revitalizar el área del rio.

El arte y nuestra cultura forman parte de nuestros planes para la zona del río.

El Festival de Arte de SELA es una gran oportunidad para promover el río y nuestras raíces a través del arte. Es para motivar a nuestra comunidad y para enseñar nuestra riqueza cultural al resto del mundo.

Será una combinación de presentaciones de artistas locales, músicos y vendedores de productos tradicionales y claro, muestras de nuestras habilidades culinarias.

Es la primera vez que el Condado de Los Ángeles ha otorgado un permiso para un festival semejante en el río de Los Ángeles.

Uno de mis eventos favoritos es “Alivio”, que es una oportunidad de proporcionar un micrófono abierto con música y poesía interpretada por artistas locales.

Es algo que empezó a nuestra comunidad y que amerita la atención de otras personas fuera de nuestra área, gente como Richard Montoya de Culture Clash, quien será parte de este Festival.

El Festival es solo un primer paso.

EL DATO

Fecha: Sábado 21 de julio, de 5 a 10 pm

Lugar: The L.A. River Channel

Estacionamiento: 5400 Monroe Ave, South Gate

Información: 562.529.3250

*Anthony Rendon es el líder de la Asamblea Estatal de California