EDITORIAL: Hoy Los Ángeles se solidariza con las acciones de "Un día sin inmigrantes"

Hoy 16 de febrero en todas las ciudades en las que existen grandes concentraciones de inmigrantes latinos, miles de personas han decidido participar en la protesta "Un día sin inmigrantes".

Los activistas han pedido a la población migrante que no vaya a trabajar, que no asista a las escuelas, que evite hacer compras y que a lo largo de 24 horas no participe en ninguna actividad económica para que el resto de la sociedad, y principalmente la administración Trump, entienda el papel que los inmigrantes desempeñan en la economía de este país.

En Hoy Los Ángeles nos solidarizamos con esta iniciativa, pero lo hacemos desde nuestro papel de medio de comunicación que busca servir a la comunidad. Por eso estamos aquí informando, dando a conocer los acontecimientos de este día histórico en el que muchos de nuestros lectores y compañeros de trabajo, han decidido participar y expresar su inconformidad ante lo que consideran una serie de ataques por parte de la administración del presidente Trump.

Sabemos que los participantes de esta protesta están haciendo un enorme sacrificio ya que en la mayoría de los casos se quedarán sin el salario de una jornada laboral. Va para ellos nuestro reconocimiento y solidaridad.

En Hoy Los Angeles pensamos que esta protesta debe desembocar en un gran evento nacional que movilice a la comunidad migrante, como lo hizo en el 2007, cuando millones de personas demandaron en las calles una reforma migratoria integral.

La recomendación para todos los participantes es que las acciones sean pacíficas y que eviten a toda costa cualquier provocación.

Desde nuestras plataformas, iremos informando del desarrollo de este "Día sin inmigrantes". Nuestro trabajo es la mejor forma de solidarizarnos.