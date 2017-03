Gastos extremos revela auditoría al Departamento de Agua y Electricidad de L.A.

Una auditoría del Departamento de Agua y Electricidad de Los Ángeles (LADWP), arroja que la agencia gasta hasta 40 millones de dólares anualmente en programas de aprendizaje donde solamente un 51 por ciento de estudiantes o menos logran graduarse.

La auditoría, dada a conocer por el contralor Ron Galperin, sostiene que este programa de aprendices para trabajar para la agencia es el que más cuesta, con una inversión de hasta 440 mil y 665 mil dólares en cada graduado. No obstante, la agencia solamente contrató 300 aprendices que lograron graduarse entre el 2010 y el 2015.

A raíz del resultado, varios activistas comunitarios le piden a la ciudad que ponga más atención en el “despilfarro de dinero” de LADWP.

“Este es un ejemplo de robo en tu cara y lo hago porque puedo. No es posible que la ciudad diga que no tiene dinero para suficientes programas juveniles mas sin embargo permita este tipo de estafas”, sostiene Maria Cabral, activista Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE)

Otro problema que destaca la auditoría es que LADWP no requiere que los estudiantes trabajen necesariamente para la agencia, por lo que al terminar sus cursos estos pueden buscar empleo en otros lugares.

“LADWP gasta cientos de miles de dólares en gastos netos de cada aprendiz en sus programas, aún así muchos de ellos nunca llegan a graduarse mientras otros tomas las habilidades que se les enseñan para trabajar con otras agencias privadas”, dijo Galperin al dar los resultados este pasado lunes.

De acuerdo a Galperin, la agencia debe crear metas, revisar los programas y asegurarse de que los aprendices se quedan a trabajar para la ciudad.

Por su parte, David Wright, administrador general de la agencia, admite que el radio de graduaciones es muy bajo, enfatizando que su departamento está tomando las medidas necesarias para trabajar en el problema.

Sin embargo, se defiende señalando que “es también importante señalar que LADWP no mide el éxito de su programa de aprendices en términos de números absolutos de gradados sino en la calidad, competencia y compromiso de nuestros empleados”.

Para Andrés Fuentes, integrante de Interfaith Communities United for Justice and Peace, la ciudad debe monitorear de cerca el dinero que se le otorga a LADWP.

“Es una vergüenza lo que sucede en la ciudad… pero no es extraño que este tipo de cosas pasen con la agencia. Hace pocos nos aumentaron los servicios de agua y electricidad… Ahora estamos viendo cómo se gastan nuestros impuestos”, dice Fuentes.

La auditoría encontró que el radio bajo en graduaciones están también contribuyendo a que más empleados trabajen horas extras al mismo tiempo que la agencia necesita reemplazar hasta 1,700 trabajadores quienes planean retirarse en los próximos siete años.