VIDEO: Mueren dos jóvenes en protestas en Venezuela

Una joven de 23 años murió durante una manifestación contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en una ciudad del suroeste de Venezuela, con lo cual suman dos los fallecidos durante las protestas del miércoles en la nación sudamericana.

La alcaldesa de la ciudad de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez, informó que la joven falleció tras recibir un balazo de supuestos seguidores del gobierno venezolano. Horas antes, en Caracas, un joven de 17 años murió tras recibir un impacto de arma de fuego en la cabeza.

A lo largo de dos semanas de manifestaciones de la oposición han fallecido un total de siete personas.

El joven de 17 años que recibió un disparo de bala en la cabeza cuando se encontraba en el lugar de una de las concentraciones opositoras en el centro de Caracas murió en la clínica en la que había ingresado, confirmó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) del país caribeño.

"A las 11.00 de la mañana (15.00 GMT), el joven Carlos Moreno recibió un disparo en la cabeza, por lo que de inmediato fue trasladado al Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, donde fue intervenido quirúrgicamente" y posteriormente falleció, indicó el MP en un comunicado.

El organismo designó a uno de sus fiscales para comenzar las investigaciones y anunció que trabajará con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para determinar responsabilidades.

Por su parte, el hermano de la víctima, Melvin Sojo, declaró a periodistas que el fallecido era estudiante de economía y estaba de paso por la manifestación pues había salido de su casa, para cruzar Caracas de oeste a este, y participar en un partido de futbol.

"Hay una versión de que en esa concentración, llegaron unos sujetos a bordo de una moto de la cual se bajó el pasajero y estaba escondido detrás de un container de basura, el cual lanzó varios disparos y las personas corrieron, pero él no tuvo esa velocidad", explicó.

Esta movilización del centro de Caracas era una de las 26 de las convocadas por la oposición en la capital con la idea de que finalmente se unieran en una gran marcha que caminaría hasta la sede principal de la Defensoría del Pueblo, ubicada cerca del lugar del suceso.

Las manifestaciones se producen cuando ya han transcurrido casi tres semanas de protestas antigubernamentales de calle que han dejado al menos ocho muertos -entre ellos un agente policial- decenas de heridos y más de 500 detenidos, de los que más de 200 se mantienen privados de libertad, según balances de la oposición y de la ONG Foro Penal Venezolano.

