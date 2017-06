VIDEO: Incendio en rascacielos de Londres

Los bomberos combatían la madrugada del miércoles (local) un incendio intenso en una torre de apartamentos en Londres.

Un costado del edificio estaba en llamas; 40 camiones contra incendios y 200 bomberos llegaron al edificio Grenfell Tower, ubicado en el oeste de la ciudad.

The smell of it. Fire now covers all windows where people were. #grenfelltower #london pic.twitter.com/4Dp7LnGDGR