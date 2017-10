Vehículo atropella peatones en Londres; hay heridos

Varias personas resultaron heridas al ser atropelladas por un vehículo que se subió a la acera junto al Museo de Historia Natural de Londres, informó la Policía Metropolitana de la capital británica, que no ha confirmado aún si se trata de una acción terrorista.

Un individuo fue detenido y varias patrullas de la policía y ambulancias llegaron al lugar de suceso, reportan las autoridades.

Un video colgado en Twitter muestra a un hombre que está siendo retenido por otras personas, ninguna de las cuales va uniformada.

People believed to have been injured after a car ploughed into pedestrians outside London's Natural History Museum. pic.twitter.com/cPXBVj5M3H

Detrás de ese grupo de individuos se aprecia un coche de color negro con la puerta del conductor abierta, que parece que ha colisionado con otro vehículo.

Las imágenes y fotografías ofrecidas en las redes sociales muestran daños materiales causados en la acera y alrededores, así como una importante presencia de agentes armados sobre el terreno y un helicóptero que sobrevuela la zona, en pleno centro de Londres y una de las más concurridas de la ciudad.

UPDATE: Car drove for a long distance along the street outside Natural History Museum, hitting many people. pic.twitter.com/wIBl6UxEMB

"Se ha producido un incidente grave en el exterior del museo. Estamos trabajando con la policía para ofrecer información actualizada", informó el Museo de Historia Natural en un tuit.

There’s been a serious incident outside the Museum. We are working w/ @metpoliceuk and will provide an update when we have more information