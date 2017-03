Quita Donald Trump a Irak de veto migratorio

El Presidente Donald Trump reemplazó su polémico veto migratorio con una nueva orden ejecutiva que suspende durante 90 días la entrada de viajeros y refugiados de seis de los siete países originales de mayoría musulmana, con la excepción de Irak.

Este nuevo decreto entrará en vigor a las 00:01 horas locales del 16 de marzo y sustituirá al polémico veto emitido el pasado 27 de enero y bloqueado por una decisión judicial.



Según el texto informativo, aquellas personas de Sudán, Siria, Irán, Libia, Somalia y Yemen que no tengan visas válidas actualmente no podrán viajar a Estados Unidos durante 90 días.



"Estados Unidos tiene el más generoso sistema de migración, sin embargo ha sido repetidamente explotado por terroristas y otros actores maliciosos que buscan hacernos daños", explicó el Departamento de Seguridad Interna (DHS).



Irak estaba originalmente en la lista de países prohibidos, pero fue retirado de la orden original después de que Bagdad acordó aumentar su cooperación con el Gobierno estadounidense para la investigación de sus ciudadanos que soliciten una visa de viaje.



Se permite el ingreso de aquellos ciudadanos de las naciones citadas que ya tengan visado, residencia legal o doble nacionalidad, y retira el veto indefinido a los refugiados sirios.



"El DHS cumplirá fielmente las leyes migratorias y las órdenes ejecutivas del Presidente y tratará a todos humanamente y con profesionalismo", afirmó la institución dirigida por el General John Kelly.



Si la visa de un estudiante extranjero expira después de la entrada en vigor de la nueva orden ejecutiva, la persona deberá solicitar una nueva visa.



El Departamento de Estado no revocará ninguna visa sólo por efecto de la puesta en marcha de la orden ejecutiva.



Aquellos inmigrantes de alguno de los seis países mencionados que hayan llegado a través de Canadá, podrán solicitar visa de ingreso a Estados Unidos desde territorio canadiense.



Expertos coinciden que, a pesar de los cambios, la nueva orden ejecutiva será desafiada en las cortes de Estados Unidos tan pronto afecte a individuos originales, tal como ocurrió con la orden ejecutiva original.



El decreto presidencial anterior fue bloqueado por una corte federal.



Funcionarios del Gobierno de Trump han dicho que la nueva orden ejecutiva aspira a dejar atrás las impugnaciones jurídicas a la primera.



Su objetivo será el mismo: impedir la entrada a Estados Unidos a potenciales terroristas mientras el Gobierno evalúa el sistema de revisión para refugiados y solicitantes de visa de ciertas partes del mundo.