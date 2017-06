¿Por qué los japoneses tienen cada vez menos sexo?

En Japón hay demasiados jóvenes vírgenes y el gobierno está preocupado.

La población de Japón es la más vieja del mundo y la perspectiva es que el problema sólo va a seguir creciendo: a los jóvenes no sólo no parece interesarles formar familia, ni siquiera les llama la atención el sexo.

En una reciente encuesta, el 42% de los hombres y el 44,2% de las mujeres que aún no se han casado dijeron ser vírgenes.

Esta proporción ha aumentado con respecto al año 2010, cuando el 36,2% de los hombres y el 38,7% de las mujeres declararon no haber tenido su primera relación sexual.

De los encuestados que aún no se han casado, el 70% de los hombres y el 60% de las mujeres no tienen pareja.

En la cambiante sociedad japonesa, los jóvenes están priorizando su independencia y tratan de alejarse de los "problemas" que puede traer una relación amorosa.

El estudio cubrió un total de 8.754 personas solteras y 6.598 parejas casadas de todo el país. Japoneses heterosexuales entre 18 y 34 años conformaron la muestra analizada en junio de 2015 por el Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social. Esta encuesta se aplica cada cinco años desde 1987.

¿Para qué molestarse?

En junio de 2015, una encuesta oficial había mostrado que muchos veinteañeros y treintañeros japoneses consideran que las relaciones románticas son "molestas", según refirió el periódico Japan Times.

Tulip Mazumdar, reportera global de salud de BBC, investigó qué hay detrás de este rechazo a la intimidad. La respuesta que se encontró entre los jóvenes fue que todos estaban muy ocupados como para iniciar un noviazgo.

Hugo, de 26 años, plantea: "Cuando te casas, la mujer se encarga de las labores domésticas mientras que el hombre tiene que trabajar fuera para conseguir el sustento familiar. Esa idea está muy enraizada en la cultura japonesa".

Luego confiesa que las responsabilidades asociadas a la vida familiar amenazarían su estilo de vida actual.

Hugo no ha tenido una novia en los últimos 6 o 7 años, aunque confiesa que podría estar interesado en una relación. Con timidez declara a BBC que la última vez que tuvo sexo fue hace "un año atrás".

Pero Hugo no es el único que, de algún modo, ve en la soltería una garantía de felicidad. Varias jóvenes también dijeron a BBC que querían seguir gozando la libertad de la que disponen como solteras.

Del mismo modo, Kenji Takana va a cumplir 50 años y, como él mismo reconoce, pertenece al grupo de personas que "se supone debería estar criando a sus hijos".

En cambio, para Takana, esa no es la meta. "Quiero disfrutar mi vida".

Mientras tanto, Atsuko Ouchi, de 39 años, explica que no frecuenta clubes nocturnos ni otros lugares donde supuestamente podría conocer hombres solteros.

Aunque los sitios de citas online pueden funcionar para otras personas. "Yo nunca he buscado una relación online", comenta.

Erika, de 27 años, ofrece otro punto de vista cuando asegura que, tradicionalmente, a los hombres japoneses no les atraen las mujeres "con opiniones".

Mientras tanto, Minami, una mujer de 26 años nacida en Tokio que vivió casi 15 años en Australia, apunta a que "para muchos japoneses es difícil abrirse a otra persona".

"Esto es, obviamente, una generalización, pero me parece que muchos jóvenes japoneses le temen al contacto con otras personas. Es evidente la falta de confianza en sí mismos. Creo que eso tiene que ver con las presiones sociales y escolares", ilustra Erika.

Bomba de tiempo demográfica

El incremento de veinteañeros sin pareja resulta preocupante para la sociedad con la población más envejecida del mundo. Esa es la edad en que, según diversos estudios científicos, las mujeres son más fértiles.

La situación resulta tan alarmante que los economistas Hiroshi Yoshida y Masahiro Ishigaki, de la Universidad de Tohoku, crearon un reloj digital para estimar el día que los japoneses se extinguirán si las cosas siguen como van: proyectan que el 16 de agosto de 3.766 solo quede un japonés vivo.

Las autoridades japonesas están tratando de revertir la rápida y descontrolada disminución de la población japonesa. Una reducción de 200.000 o 300.000 personas por año son las cifras que maneja el Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social.

Según expone el periódico Japan Times, la administración del primer ministro Shinzo Abe se ha propuesto aumentar la tasa de fertilidad del 1,4 actual a un 1,8 en 2025.

El gobierno ha ofrecido incentivos fiscales a parejas casadas y ha ampliado los servicios de cuidado de niños con el fin de estimular la maternidad.

La Asociación Japonesa de Planificación Familiar publicó recientemente una encuesta aplicada a personas entre 18 y 49 años en la que el 49,3% de la muestra dijo que no había tenido sexo en el último mes, según indica el periódico británico The Independent.

Esta proporción aumentó en un 10% con respecto a dos años atrás. Tanto mujeres como hombres atribuyeron esta falta de deseo sexual al desbalance entre su vida laboral y su vida privada.

El cansancio después de largas horas de trabajo afecta a muchos hombres, quienes pueden cumplir alrededor de unas 60 horas a la semana, narra la reportera de la BBC Tulip Mazumdar.

Por otra parte, el reinicio fallido de las relaciones sexuales después del nacimiento de los hijos es uno de los factores que más afectan a las parejas casadas.

Entre quienes todavía no se casan, las pobres habilidades comunicativas, una limitada educación sexual, la presión social y escolar, el temor a recibir una negativa por parte de la otra persona, además del poco tiempo libre del que disponen, parecen reforzar el celibato durante largos periodos de tiempo.