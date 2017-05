Miles de personas participan en una vigilia en honor a las víctimas, en Manchester

Las noticias más recientes del atentado en un concierto de la cantante Ariana Grande en Manchester que dejó más de 20 muertos (todas las horas son locales)

18:40

Miles participan de una vigilia en Manchester, que comienza con un minuto de silencio para recordar a las víctimas del ataque en el concierto.

El alcalde Eddy Newman y el jefe de policía estuvieron entre los oradores en la Albert Square frente a la municipalidad. Varias personas alzaban carteles con la leyenda “I Love MCR”, una abreviación de Manchester.

Un cartel con el website de un grupo islámico decía “Amor a todos, odio a nadie”.

La explosión el lunes por la noche al final del concierto de Ariana Grande en la Manchester Arena dejó 22 muertos y 59 heridos. La policía identificó al presunto autor del ataque como Salman Abedi, de 22 años.

18:15

Roma apagará las luces del Coliseo, la Fuente de Trevi y el ayuntamiento para honrar a las víctimas del ataque en Manchester.

El ministro de Cultura, Dario Franceschini, tuiteó que las luces del Coliseo se apagarán a medianoche simultáneamente con las de la Torre Eiffel en París.

A la misma hora se apagarán las luces de la Fuente de Trevi y del Palacio Senatorio, sede del ayuntamiento en la plaza diseñada por Miguel Ángel sobre la colina Capitolina.

18:00

La banda pop Take That ha aplazado sus tres conciertos programados en la Manchester Arena para el jueves, viernes y sábado.

La banda había cancelado su show del martes en Liverpool tras el ataque en el concierto de Ariana Grande en Manchester.

Por otra parte, la banda Blondie canceló su concierto del martes en Londres “en señal de respeto por las víctimas del terrible ataque”.

17:50

El jefe de policía de Manchester advierte que si bien hay mucha angustia después del ataque en el concierto, es vital que las diversas comunidades se mantengan unidas y que no se tolerará el odio.

El jefe Ian Hopkins dijo que la prioridad para la policía es descubrir si Salman Abedi actuó por cuenta propia o como parte de una red.

El ataque en el concierto de Adriana Grande el lunes por la noche dejó 22 muertos y decenas de heridos.

17:30

Los jefes policiales y de inteligencia italianos, junto con un funcionario británico, se han reunido para revisar las medidas antiterroristas a la luz del ataque en Manchester, que antecedió en cuatro días una cumbre del G7 en Sicilia.

El ministro del Interior, Marco Minniti, presidió el encuentro en su ministerio el martes.

El ministerio dice que el nivel de alerta en Italia no ha cambiado después de la explosión en el concierto en Inglaterra, pero que se reforzarán aún más las medidas de seguridad.

17:20

Los archivos oficiales revelan que Salman Abedi tenía su domicilio registrado en la casa en Manchester que fue allanada por la policía que investigaba la explosión del lunes por la noche.

Según el padrón electoral, Abedi, de 22 años, confirmado por la policía como el sospechoso de perpetrar el ataque suicida en el concierto de Ariana Grande, vivía en la casa en Fallowfield donde la policía provocó una explosión controlada.

17:15

La cancillería paraguaya emitió un comunicado lamentando “profundamente la pérdida de vidas inocentes” y expresó su rechazo “a todo acto de violencia o terrorismo, en cualquiera de sus formas”.

“El gobierno del Paraguay alienta el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados, para enfrentar y combatir este tipo de amenazas a la seguridad de las personas”, añadió.

17:00

A pesar de informes on line, la gira de conciertos de Ariana Grande no ha sido cancelada ni aplazada, dijo una persona allegada que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hacerlo públicamente.

La fuente dijo que Grande y su equipo por el momento están pensando en las víctimas, más que en la gira.

No estaba claro si se realizaría el siguiente concierto, previsto para el jueves en Londres.

—Por Mesfin Fekadu

16:50

El presidente argentino, Mauricio Macri, expresó el martes en su cuenta de Twitter su “solidaridad al pueblo británico” y “en particular a las familias” de las más de 20 víctimas del atentado ocurrido en Manchester Arena.

Por su parte, la cancillería manifestó su “más firme repudio” al ataque e instó a la comunidad internacional a “fortalecer la cooperación en la lucha contra este flagelo, producto de la intolerancia y el fanatismo”.

El Centro islámico de la República Argentina también expresó su “más firme repudio” al ataque en su cuenta de twitter.

16:40

Los promotores de la O2 Arena de Londres, donde Ariana Grande tiene previsto actuar el jueves y viernes, dicen que están en contacto con los representantes de la artista acerca de sus próximos pasos.

“Estamos anonadados y profundamente entristecidos por la terrible tragedia en Manchester. Nuestros pensamientos y oraciones se dirigen a los afectados y sus familias”, dijo la arena en un comunicado. “Estamos en contacto con los promotores de la gira de Ariana Grande y actualizaremos apenas recibamos nueva información sobre las fechas previstas en O2”.

Grande aún no ha revelado si continuará su gira europea luego de la explosión en Manchester.

16:35

Funcionarios en Estados Unidos dicen que las autoridades británicas han identificado al sospechoso del ataque suicida en Manchester como Salman Abedi.

Un funcionario estadounidense confirmó la identidad el martes a The Associated Press. No se dieron más detalles.

El ataque en la Manchester Arena al final de un concierto de Ariana Grande dejó 22 muertos y 59 heridos.

El Estado Islámico se atribuyó el ataque, pero el jefe de inteligencia estadounidense Dan Coats dice que no se ha podido verificar la conexión.

16:25

La casa donde la policía británica provocó una explosión controlada en Manchester como parte de su investigación del ataque en un concierto es en un suburbio de diversidad étnica de la ciudad.