Meses después de la masacre en una prisión de Brasil, las familias siguen buscando respuestas -y cuerpos

Un guardia vigila a los presos en un patio de la Penitenciaría Estatal de Alcacuz (Víctor Moriyama / para The Times).

Luego vino la masacre del 14 de enero, en Alcacuz. Miembros de PCC de un bloque de celdas invadieron otro pabellón que albergaba a la pandilla rival, Sindicato do Crime, en una escalada por el territorio en la ciudad costera de Natal, cerca de la prisión.

En 2016 se registraron 379 muertes violentas en las cárceles brasileñas, tanto homicidios como suicidios. Este año marcó algunos de los peores episodios de violencia, desde el 1º de enero, cuando miembros de la pandilla Familia do Norte atacaron al grupo Primeiro Comando da Capital (PCC) y mataron a 67 reclusos en una prisión de Manaos, al noroeste del país. Cinco días más tarde, el PCC se vengó y asesinó a 33 presos en la ciudad de Boa Vista.

La construcción de nuevas penitenciarías no pudo seguir este ritmo, y además pocos estados han estado ansiosos de aceptarlas.

Residentes observan el cuerpo de un hombre asesinado durante una confrontación entre pandilleros de Sindicato do Crime y Primeiro Comando da Capital, en Natal, Brasil, una de las ciudades más violentas del mundo (Víctor Moriyama / para The Times).

Las autoridades aún no han recuperado su cuerpo. “Fue un ataque letal, como pastorear ganado para llevarlo al matadero”, afirmó el padre, Francisco Luiz da Silva. “Nosotros, las víctimas, esperamos respuestas del gobierno. Somos nosotros quienes estamos encarcelados ahora; la sociedad quiere respuestas, la sociedad quiere paz”.

Pero más de siete meses después del hecho, el gobierno no ha hecho aún un informe completo de la violencia, y no está claro si las cárceles han mejorado su seguridad.

Francisco Luiz da Silva sostiene una fotografía de su hijo, Guilherme Figueiredo da Silva, quien desapareció después de la rebelión en la Prisión Estatal de Alcacuz (Víctor Moriyama/para The Times).

Guilherme Figueiredo da Silva sabía que iba a morir. En una llamada desde la Penitenciaría Estatal de Alcacuz, donde el hombre de 36 años de edad cumplía una condena por drogas, le dijo a su padre que se estaba planeando una rebelión y que las autoridades no harían nada para impedirla.

Sin embargo, el secretario rechazó las críticas y aseveró que los procedimientos que implementó -no gritar para hablar con las personas en otras celdas, horarios estrictos para las comidas y caminar sólo por el medio de los pasillos, entre dos líneas amarillas- crearon calma y un sentido de rutina en la prisión. Pero las esposas y novias de varios presos que sobrevivieron a la masacre y permanecen en Alcacuz detallaron que la situación allí sigue siendo tensa, y que esas barreras no lograron separar a las pandillas. "¿Para qué construir un muro si se permite que los pandilleros convivan con quienes no integran estas agrupaciones en un mismo lugar?", preguntó una mujer que -al igual que el resto de entrevistados- habló bajo condición de anonimato por miedo a su seguridad y la de los reclusos.

La esposa de un prisionero de la Penitenciaría Estatal de Alcacuz, quien no desea ser identificada por seguridad, afirma que la situación en la cárcel sigue siendo peligrosa (Víctor Moriyama/para The Times).

Los familiares también advirtieron que los hombres están pasando hambre y que deben compartir comidas, que a menudo llegan en mal estado. Las literas de hormigón carecen de colchones y muchos duermen de a dos o tres en una cama, mientras que otros lo hacen en el suelo.

Los presos y sus familias han hablado de torturas, incluyendo descargas eléctricas y palizas. Varias de las mujeres relataron que durante las visitas recientes, los hombres les dijeron que los guardias los habían obligado a ponerse de pie con las manos detrás de la cabeza para poder golpearlos con bastones. "Se los golpea tanto que un pequeño ruido los hace girar la cabeza para ver dónde están los guardias", afirmó una mujer. “Durante la rebelión deben haber muerto al menos 100 personas, pero sus familias no no hacen preguntas porque tienen miedo”.

Otra mujer, cuyo esposo fue asesinado en la masacre, aseguró que seguirá exigiendo una explicación completa acerca del hecho de violencia. “Quiero que la gente sepa lo que ocurre aquí”, expresó. “El estado no dice nada, es opresor; no quieren rehabilitar a nadie. Esa prisión es una fábrica de monstruos”.

