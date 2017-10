Lo sentimos, Ronaldo: según Forbes, J.K. Rowling es la celebridad mejor pagada de Europa

La creadora de “Harry Potter”, J.K. Rowling, es la nueva celebridad mejor pagada de Europa, con ingresos de $95 millones en un período de 12 meses, según la revista Forbes.

La autora británica superó a Cristiano Ronaldo, el jugador estrella del Real Madrid, que ganó un estimado de $93 millones. La banda pop inglesa Coldplay quedó en tercer lugar.

Rowling es la única persona famosa en la lista quien es principalmente conocida como escritora, aunque Gordon Ramsay, chef y personalidad de TV, que ocupa el sexto puesto, es autor de varios libros. El resto del listado está fundamentalmente dominado por músicos y atletas.

La autora es también una de las sólo dos mujeres que integran la lista, junto con la cantante Adele, quien llegó a la posición número cuatro.

En agosto pasado, Forbes declaró a Rowling como la autora mejor pagada del mundo, seguida por James Patterson. Jeff Kinney (“Diary of a Wimpy Kid”), Dan Brown (“The Da Vinci Code”) y Stephen King completaron los primeros cinco lugares.

El ranking de Rowling en la posición superior se debe mayormente al megaéxito de su obra teatral “Harry Potter and the Cursed Child”, que debutó en Londres en 2016 y cuyo estreno está previsto en Broadway el año próximo. También escribió y coprodujo la película de 2016 “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, basada en su libro homónimo editado en 2001.

Traducción: Valeria Agis

