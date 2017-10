Impulsados ​​por la agitación y la violencia, miles de venezolanos huyen de su país

Mientras Ana Linares deambulaba por la histórica Plaza San Martín en Lima, sosteniendo en alto una bandeja de pasteles, sus gritos atravesaron el estruendo del tráfico de la hora pico: "¡Panes, panes calientitos!" Ella gana alrededor de $ 15 al día, mucho más de lo que ganaba en un mes en su Venezuela natal.

Los Angeles Times Ana Linares gana más vendiendo productos horneados en Lima, Perú, que trabajando en su Venezuela natal. Flor Ruiz / Los Angeles Times

"Es suficiente para vivir e incluso para enviar un poco de dinero a mi familia en Barquisimeto", dijo Linares mientras intentaba vender sus productos. Ella compra los panecillos a un vecino venezolano y se dirige al centro de la plaza. "No me voy hasta que los haya vendido a todos".

Linares llegó a Lima el pasado mes de mayo después de soportar un viaje en autobús de seis días desde el centro de Venezuela, con su hijo de 8 meses en su regazo, para reunirse con su marido que había venido meses antes. La vida en Venezuela se había vuelto intolerable, con millones luchando con la hiperinflación, la escasez de alimentos y la falta de trabajo.

"Todo se ha vuelto feo. Hay hambre y crimen. Uno no puede salir de su casa después de las 5 p.m. porque te pueden robar o asesinar ", dijo Linares, y agregó que ahora gana lo suficiente para pagar tres comidas al día, algo imposible en estos días en Venezuela.

"Extraño a mi madre, a mi casa y en ocasiones me siento fuera de lugar aquí, como si estuviera en la casa de otra persona", dijo Linares. "Pero Perú nos abrió sus puertas".

Linares es parte de la creciente oleada de inmigrantes venezolanos que se está diseminando por América Latina, debido a que las condiciones en su país empeoran constantemente. La llegada de venezolanos a Perú se han duplicado desde el año pasado y más de 20,000 ciudadanos de ese país han solicitado o recibido un permiso de residencia especial desde que el gobierno comenzó a ofrecerlos en febrero.

En Ecuador, Panamá y Chile se han reportado aumentos porcentuales anuales similares en la llegada de los venezolanos. Los funcionarios de migración de Argentina dicen que las solicitudes de permisos de residencia temporal y permanente son casi el triple.

Para muchos venezolanos, irse era simplemente una cuestión de supervivencia. Desde que el fallecido presidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999, la proporción de la población que vive en la pobreza ha pasado del 45% al 82%. La inflación desenfrenada de cuatro dígitos ha significado que los salarios no se ajusten a los precios de los alimentos. Un número cada vez mayor de venezolanos deben buscar alimentos para sobrevivir.

El país continúa sacudido por la inestabilidad política, y los críticos del gobierno acusan al presidente Nicolás Maduro de una mala gestión y de apropiaciones ilegales.

Con el colapso de la economía venezolana, el éxodo no muestra signos de disminuir, aunque el gobierno venezolano está dificultando la salida al reducir el procesamiento de pasaportes, dijo Tomas Páez, profesor de sociología de la Universidad Central de Venezuela, experto en la creciente diáspora venezolana que ahora se extiende a más de 94 países.

"Hay personas de todas las edades, de todas las profesiones, personas de todos los niveles educativos abandonando Venezuela", dijo Páez, y agregó que hasta 500,000 venezolanos huyeron de su país en los últimos dos años y un total de 2,1 millones desde 1998.

En las últimas dos décadas, los Estados Unidos y algunos países europeos, como España e Italia, han aceptado más venezolanos que las naciones latinoamericanas, con la excepción de la vecina Colombia. Pero ahora los flujos en este hemisferio están aumentando a un ritmo más rápido debido a la menor burocracia y a los medios de llegada más fáciles, dijo Páez.

Panamá se encuentra entre los pocos países de América Latina y el Caribe que han dificultado la entrada de los venezolanos. Después de que llegaron 4.770 durante los primeros siete meses de 2017, que ya duplicaban el total del año 2016, Panamá comenzó a exigir que todos los venezolanos que lleguen tengan visas formales.

Pero los países latinoamericanos en general están correspondiendo a décadas de receptividad de Venezuela a los inmigrantes de todo el mundo.

Estos son algunos de los países que reciben mayores flujos de inmigrantes venezolanos.

Argentina

Las visas de residentes temporales y permanentes emitidas a los venezolanos llegarán a casi 40,000 este año, en comparación con las 12,800 en 2016, de acuerdo con proyecciones emitidas por el departamento nacional de migración de Argentina. Las visas previstas que se emitirán este año serán iguales a las entregadas en toda la década anterior.

La adquisición de un permiso de residencia permanente es relativamente fácil, y la conveniencia fue decisiva para Luis Pulido, ex periodista con sede en Caracas, que eligió a Argentina como lugar de residencia. Llegó en marzo del año pasado y ahora trabaja en dos empleos, limpiando mesas durante la noche y en la publicación de una revista universitaria durante el día.

"No es un secreto lo que está sucediendo en mi país, especialmente desde 2013, que el deterioro de Venezuela se ha acelerado", dijo Pulido, al agregar que toda su familia ha abandonado Venezuela. Su madre fue la última en irse, se unió a él en Buenos Aires en marzo.

"No me siento totalmente desarraigado porque me mantengo al tanto de las cosas, las noticias de lo que sucede día a día", dijo Pulido. "Pero siento la separación física de aquellos que dejé atrás. Y constantemente me preocupo por los amigos y la familia que sufren la violencia, la escasez de alimentos y medicinas. Es mi país y duele, y sufro por los que viven allí”.

Getty Images Los venezolanos en Argentina se reunieron en Buenos Aires en julio para protestar por la elección de una Asamblea Constituyente en su país. Los críticos dijeron que la asamblea era una farsa destinada a mejorar el poder del presidente Nicolás Maduro. Alejandro Pagni / AFP / Getty

Chile

Como muchos recién llegados venezolanos, Adelso Pena, de 28 años, había experimentado el dolor y la tristeza antes de finalmente abandonar su tierra natal.

Dijo que su novia murió innecesariamente en marzo porque no pudo obtener medicamentos para tratar su raro trastorno autoinmune. "Lo más difícil que viví en Venezuela fue ver morir a las personas porque no podían obtener las pastillas que necesitaban", dijo Pena, quien trabajó como analista financiero para una empresa de cemento.