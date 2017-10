Argentina prohíbe el aborto en la mayoría de los casos; entonces, ¿por qué la tasa es mucho más alta que en EU?

Muchas pacientes que la buscan viven en villas miserias, barrios urbanos donde el acceso a los hospitales públicos es limitado. Algunas son víctimas de abuso doméstico y no pueden decirle a sus cónyuges que quieren terminar sus embarazos.

En la lógica retorcida empleada para navegar la ley de aborto, el especialista explicó que la mujer no corría peligro de ser detenida por un aborto ilegal porque el uso de tantas píldoras había puesto en riesgo su salud.

Como socorrista, María Victoria Mateu es parte de una red nacional que ayuda a las mujeres a obtener la píldora abortiva misoprostol. Benjamin Gottlieb / Para The Times.

Como socorrista, María Victoria Mateu es parte de una red nacional que ayuda a las mujeres a obtener la píldora abortiva misoprostol. Benjamin Gottlieb / Para The Times.

En Argentina, y en gran parte de América Latina, donde los edictos de la Iglesia Católica a menudo están consagrados por la ley civil, el aborto electivo en casos de embarazos no deseados es ilegal.

Hace unos 15 años, ya con varios de práctica profesional como médico, una mujer mayor llamó a la puerta de su clínica. Le dijo que hacía décadas, Cardoso padre -ya fallecido- le había practicado un aborto. Ahora necesitaba de su ayuda para poner fin al embarazo de su nieta.

El médico se sorprendió al conocer el secreto de su padre y prometió ayudar a la mujer. "Me cambió la perspectiva; desde ese momento viví en conflicto", comentó. "Las presiones de la sociedad, mi familia católica, la ley".

El galeno decidió entonces realizar abortos para evitar que las mujeres arriesgaran sus vidas intentando poner fin a los embarazos por su cuenta. Parecía lo correcto, y se sintió aliviado al descubrir que, a pesar de la norma, era poco probable que se metiera en problemas legales.

La peor situación que le tocó enfrentar fue un allanamiento en su oficina, en Buenos Aires, en 2011. Fue arrestado y detenido durante dos días antes de que el caso fuera desestimado y él volviera a realizar procedimientos.

Desde entonces, trasladó su clínica cinco horas hacia el sudoeste, a la ciudad conservadora de Tandil, donde ha soportado burlas ocasionales en la prensa y hasta actos vandálicos en su clínica, pero nunca fue molestado por las autoridades.

"Sabía que era malo para mi imagen como médico hacer abortos", afirmó. ”No me gusta que me llamen 'Dr. Aborto, pero no cambiaría lo que hago".

Ahora con 60 años de edad, Cardoso realiza alrededor de 30 de estos procedimientos por mes, y cobra $1,000 dólares -casi el doble del salario mínimo mensual en Argentina- para las mujeres que pueden pagarlo, y menos para quienes no tienen recursos. Últimamente notó un descenso en los procedimientos debido a la competencia del hospital local, cada vez más dispuesto a proporcionar misoprostol.

La ley en sí proporciona un cierto espacio para los médicos que realizan abortos, ya que permite el procedimiento cuando la salud de una mujer está en riesgo, pero no define qué es “salud". Eso posibilita a los especialistas utilizar la definición de la Organización Mundial de la Salud: "Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o enfermedad".

Si una mujer está deprimida por su embarazo, o si tener un hijo pone en riesgo su bienestar socioeconómico, su aborto es legal, consideró Cardoso.

Aún así, muchos doctores en instituciones públicas son reacios a ignorar las reglas. "Hay mucha hipocresía", estimó la doctora Eugenia Arroche, una de los tres galenos que realizaron los 80 abortos legales en el Hospital Álvarez el año pasado. "Los médicos dicen que están en contra de un aborto, pero cuando alguien que conocen necesita uno, le piden a otro colega que lo haga por ellos”.

El hospital exige que las pacientes que buscan un aborto hagan la solicitud por escrito y citen la razón. Una mujer, que habló con la condición de ser sólo identificada por su primer nombre, María, decidió efectuarse uno después de enterarse de que el bebé tenía un defecto respiratorio letal y que era poco probable que viviera más de unas pocas horas.

Sin excepción legal por defectos de nacimiento, su ginecólogo dudó por semanas, diciendo que necesitaba consultar al comité de ética en el hospital privado donde trabajaba, hasta que en un momento le sugirió que se realice un aborto ilegal. "El sistema es muy cruel", expresó.

Tenía más de 20 semanas de embarazo cuando le puso fin en el Hospital Álvarez, donde Levy efectuó el procedimiento el año pasado. Éste era legal, dijo, porque su salud mental estaba amenazada por la perspectiva de dar a luz sólo para ver morir a su bebé.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí