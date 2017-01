Territorio de utopías, revoluciones e inventos: el Caribe más allá de los estereotipos

Y hace notar: "monstruos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla (de Quarives), la segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, las cuales comen gente humana".

Si hoy en día uno repasa esa colección (ya dispersa), de inmediato advierte que no siempre se ha llamado " C aribe" a ese mar al sur de las Antillas Mayores .

Ser del Caribe, o identificarse con lo caribe, vino a ser lo mismo que ser revolucionario y antimperialista , según puede verse en el Manifiesto Antropófago (1928) de Oswald de Andrade ("Tupi, or not tupi, that is the question") o, si queremos un ejemplo distinto, no literario, en la Cuba de Fidel Castro.

Fue en esos años que burócratas del Departamento de Estado y militares de la US Navy empezaron a utilizar el término "cuenca del Caribe", con el propósito de englobar en él no sólo a las Antillas mayores y menores, sino a toda Centroamérica, a partes de México, Colombia y Venezuela e incluso a repúblicas como El Salvador que ni siquiera tenían costa sobre el Atlántico.

Me parece que no se enfatiza mucho que revolución haitiana de Toussaint L'Ouverture (1743-183) -el "esclavo que venció a Napoleón"- sigue desconcertando a los historiadores por lo que tuvo de vanguardia política en el mundo entero; me da la impresión de que pocas veces se reconocen las mejoras industriales que los negros traídos de África (no sus patrones) introdujeron en los ingenios y en el cultivo del azúcar, tal como lo han documentado Sidney Mintz y Manuel Moreno Fraginals.

Creo que pocas personas tienen presente que el doctor Clodomiro Picado Twight (1887-1954) -conocido en su natal Costa Rica como "Clorito"-, fue el precursor, junto con Alexander Fleming, de la penicilina; me sorprende que no muchos recuerden, así lo hayan estudiado, que el principal manual matemático de la lengua española fue obra del cubano Aurelio Baldor (1906-1978).

Me asombra que, incluso entre investigadores, no se tenga claro que la transmisión de la telenovela "El derecho de nacer," del también cubano Félix B. Caignet (1892-1976), acaso haya sido el suceso radial más importante del siglo XX y sin duda una de las fuentes subterráneas de la feroz oposición a la legalización del aborto en América Latina; en fin, me desconcierta que casi nadie sepa que el inventor de los captchas -la prueba automática para diferenciar a los computadores de los seres humanos- fue obra de un guatemalteco, Luis von Ahn.

De modo que no es cierto, como alguna vez dijo malhumoradamente el escritor trinitario V. S. Naipaul, que "nada se ha creado en las Indias Occidentales y nada se creará nunca". Es al contrario: se ha creado, y en cantidades bíblicas.

En la actualidad se sigue discutiendo con ahínco el significado de la palabra caribe -lo que incluye, lo que deja fuera-, pero al margen de esos debates tengo para mí que su futuro pasará necesariamente por reconocer estas tradiciones olvidadas. Tal vez así surja, como quería Antonio Benítez Rojo, y como quiso mucho antes Francis Bacon, una Nueva Atlántida que reúna y concentre los muchos caribes dispersos.