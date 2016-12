Solteras a los 27, el drama de las "mujeres sobrantes" en China

"Siempre pensamos que nuestra hija tenía una gran personalidad. Pero ella es sólo un promedio en los estándares de belleza, no muy bonita. Es por eso que ella es una 'mujer sobrante'", dice una madre sentada junto a su hija, que trata de contener las lágrimas.

"En la cultura china, respetar a los padres es la cualidad más importante. Y no casarse es como el mayor signo de falta de respeto", afirma otra joven que, esta sí, rompió en llanto.

Estas declaraciones surgen del documental "La toma del mercado del matrimonio" que se volvió viral en China y que trata el drama de las "mujeres sobrantes", aquellas que cumplieron 27 años y aún permanecen solteras.

La cuestión fue durante mucho tiempo un tema de preocupación en una sociedad que prioriza el matrimonio y la maternidad para las mujeres.

Incluso el sitio web de la supuestamente feminista, Federación de Mujeres del gobierno de China aparecían artículos con la denominación de "mujeres sobrantes", hasta que muchas se quejaron.

Entonces los medios estatales comenzaron a usar el término "sheng nu" en 2007.

Ese mismo año, el gobierno advirtió que el desequilibrio de género de China –causado por abortos selectivos debido a la política del hijo único– era un problema grave.

Pero la política del hijo único terminó el año pasado y el problema persiste por lo que el gobernante Partido Comunista insiste en que las mujeres contraigan matrimonio.

Las mujeres solteras chinas están en "un punto de inflexión" y muchas comenzaron a adoptar un estilo de vida individual dejando atrás el estigma, opina Leta Hong Fincher, autora de La mujer sobrante: el resurgimiento de la desigualdad de género en China.

"Se trata de mujeres jóvenes con fuerza y confianza, que están siendo presionadas por una campaña del Estado chino para que se casen", le dice Hong Fincher a BBC.

"Las mujeres chinas de hoy están más educadas que nunca y se resisten cada vez más al matrimonio", añade.

"La toma del mercado de matrimonio" es un corto documental de cuatro minutos realizado por la empresa japonesa de belleza SK-II.

Allí se pueden ver y escuchar los emotivos testimonios de mujeres que experimentan quiebres emocionales cuando relatan las dificultades que enfrentan al ser solteras.

"Mucha gente piensa que ser soltera en la sociedad china es estar incompleta", dice una de ellas.

Y el video también muestra los ideales de los padres y lo que esperan de sus hijas.

"Debes encontrar un marido", dice una mujer. Y luego continúa la voz de un hombre: "Sólo moriré en paz si te casas".

"Es hora de arreglar este problema", le dice un padre a su hija con respecto a su soltería. "No seas tan cruel conmigo", agrega.

En declaraciones a la BBC, el presidente de SK-II Markus Strobel dijo que el anuncio era parte de "una campaña mundial para inspirar y empoderar a las mujeres para elegir su propio destino".

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y alcanzó más de 400.000 visitas en sólo dos días.

Mercado matrimonial

Terminando con un mensaje positivo, el documental muestra a las mujeres solteras y sus padres visitando un "mercado matrimonial".

Estos "mercados" son por lo general un lugar en el que los padres dejan carteles con una lista con las características de sus hijas solteras, con la esperanza de encontrarles pareja.

Sin embargo, en este caso, a los padres se les muestran carteles de sus hijas con mensajes positivos para ellos.

En un cartel, una mujer le dice a sus padres: "No me quiero casar sólo por el bien del matrimonio. No voy a ser feliz de esa manera".

"Estoy en contra de la expresión 'mujer sobrante'", dice otro cartel de una joven, cuya madre agrega: "Los 'hombres sobrantes' deben esforzarse más".

Solo el comienzo

¿Pero podrán las mujeres solteras de China tener un final feliz, donde la sociedad acepte verdaderamente sus opciones?

"En este momento, eso es sólo una fantasía", dice Hong Fincher.

"El matrimonio en China es extremadamente patriarcal y las mujeres necesitan ver que ser solteras es algo para celebrar y no para avergonzarse", agrega.

"Sin embargo, creo que esta tendencia de las mujeres que optan por ser solteras e independiente va a aumentar y esto es solo el comienzo", concluye.