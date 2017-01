Quién es Hamza Bin Laden, el hijo de Osama Bin Laden al que EE.UU. ha incluido en su lista de terroristas

Al Qaeda publicóen agosto en sus redes una nueva grabación, un mensaje de voz pronunciado por quien dice ser Hamza Bin Laden, uno de los hijos de Osama Bin Laden, difunto líder del grupo extremista.

Aunque no fue la primera vez que el descendiente de Bin Laden protagoniza una grabación para al Qaeda, sí fue la primera en que los yihadistas lo presentan, oficialmente, como miembro de su organización islamista.

Ahora, en enero de 2017, el Departamento de Estado de EE.UU. dijo que estaba notificando a la comunidad internacional de que "Hamza Bin Laden participa activamente en el terrorismo".

La alerta viene ante la decisión de EE.UU. de designar a Hamza como "terrorista global especialmente designado", es decir, como alguien que amenaza la seguridad nacional o la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Saad, medio hermano de Hamza, ya aparecía en esta relación.

Esta designación le impide a este último establecer cualquier trato comercial con compañías estadounidenses o poseer propiedades en ese país.

¿Cómo llegó Hamza a esta posición?

Carisma y popularidad

Desde la muerte de Osama en 2011 a manos de las fuerzas especiales estadounidenses en Abbotabad, Pakistán, al Qaeda ha visto cómo se iba reduciendo su fuerza hasta aparecer relegado a la sombra del grupo autodenominado Estado Islámico (EI), al menos en lo que a cobertura mediática se refiere.

Pero no por ello el grupo islamista ha dejado de representar una amenaza.

Y, de acuerdo con Fawaz Gerges, autor de los libros "The Rise and Fall of Al-Qaeda" (Auge y caída de al Qaeda) e "ISIS: A History" (EI: una historia) y experto en política en Medio Oriente, Hamza Bin Ladentiene todas las credenciales para convertirse en su nuevo líder.

Liderado por el egipcio Ayman al Zawahiri, segundo al mando de la organización, al Qaeda ha seguido en los últimos años un enfoque pragmático.

Su nueva estrategia se ha centrado en buscar más apoyo local, con el objetivo de ser "mucho más duradero" que EI, le explicó a la BBC Charles Lister, miembro del Middle East Institute, un laboratorio de ideas de Estados Unidos.

Pero bajo el liderazgo del hijo de Osama, el grupo yihadista podría tener más éxito.

"Al Qaeda está desesperado por una nueva imagen, sobre todo dado el auge de EI en los últimos años y la sombra que le ha hecho a al Qaeda", dice Gerges.

"Hamza Bin Laden es la nueva cara de al Qaeda. Es carismático y muy popular entre las tropas", asegura el académico.

El joven es hijo del ex líder de al Qaeda y Khairiah Sabar, una de las esposas de Osama que fue capturada durante la incursión de 2011 en el complejo de su padre en Pakistán.

Hamza no estaba en el recinto con sus padres durante la redada, en la que Osama fue asesinado.

Gerges dice que Hamza era "el hijo favorito de Osama".

Según Gerges, "todo el mundo, incluso en los últimos 10 años, ha comentado la posibilidad de que Hamza suceda a su padre".

Y es que su trayectoria dentro del grupo islamista no es corta.

Recorrido

Hamza ya ha protagonizado varios mensajes del brazo propagandístico de al Qaeda.

Pero su primera aparición pública data del año 2001.

Por aquel entonces, Hamza apenas tenía 10 años y se lo veía en un video junto a los restos de un helicóptero estadounidense en la provincia de Ghazni, Afganistán, caminando junto a la resistencia talibán.

Desde entonces, comenzó a pregonar el asesinato de "infieles", enfundado en un uniforme militar.

En 2005, un video titulado "El muyahidin de Waziristán" lo mostraba participando en un asalto de al Qaeda contra fuerzas de seguridad pakistaníes en la zona montañosa de la frontera con Afganistán.

Y en los años que siguieron publicó poemas alabando las proezas de los militantes de al Qaeda e instando a "acelerar la destrucción de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Dinamarca".

"Nuevas ideas"

Hoy es un joven con alrededor de 25 años y, explica Gerges, con "nuevas ideas", las que al Qaeda "necesita" para renovarse.

Su primer mensaje de voz fue emitido en 2015.

El joven lanzó en esa grabación un alegato de violencia contra Estados Unidos y sus aliados, haciendo un llamamiento a los seguidores del grupo en Bagdad, Kabul y Gaza para emprender la yihad ("guerra santa") en Washington, Londres, París o Tel Aviv.

Varios meses más tarde, en mayo de 2016, emitiría un nuevo mensaje llamando a la intifada y hablando de la "liberación" de Jerusalén y de la "revolución" en Siria.

Y en julio habló de vengar la muerte de su padre en un discurso de más de 20 minutos de duración.