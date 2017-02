Qué hace que los chilenos sean tan resistentes a los terremotos, incendios y otras tragedias

Eso también explica, me dijo Peralta, que Constitución reciba esta nueva emergencia cuando las renovaciones que se plantearon tras el maremoto de 2010 no se hayan terminado o, en algunos casos, empezado .

Ni que a mí me impresionara tanto que, en medio de la emergencia que vive la zona, en la plaza de Constitución el domingo en la noche hubiese cientos de personas jugando futbolín, ajedrez, dardos y otros juegos de feria.

No en vano una de las primeras cosas que se imprimieron en Chile fueron los naipes , acotó.

Pero si bien las catástrofes tienen ese efecto positivo de optimismo, me explicó, " también tienen un desenlace negativo ".

Esa consecuencia psicológica es lo que yo creo haber percibido en la cariñosa gente del centro-sur del país, me dijo el historiador de la Universidad de Chile Gonzalo Peralta.

"Pero lo telúrico –continúa– no es un simple amor a la tierra, ni una simple afinidad con lo natural. El acontecer infausto tiraniza este dialogo, obliga a toda una sociedad a enfrentarse, a través de su yo con los estratos más profundos de su existencia espiritual, con el alba de su psiquis".

"Esta es mi casa. Ya no está, se quemó, pero es mi casa ", me dijo.

Así como la sequía de 8 años , uno de los alentadores del fuego que no da tregua.

Durante la Colonia , revelan cientos de crónicas de indias sobre "áreas de destrucción y sacudimiento", la historia no fue muy diferente.

No conocí un bombero frustrado, un ciudadano de mal genio o un damnificado sin esperanza .

A medida que salía de la región del Maule, azotada esta semana por los insaciables incendios forestales de Chile, me fui involucrando en la historia que vine a contar.

"Que los españoles no hubiesen logrado colonizar a los (indígenas) mapuches, que están al sur del río (Bío Bío), hizo que entre la conquista y la independencia hubiera habido 300 años de un próspero régimen colonial en la zona".

Poco más de 1.000 personas debieron recibir alojamiento por los incendios. Casi ninguna deja de asistir a las misas que se improvisan en cada una de las escuelas, gimnasios y, en Cerro Navia, el casino que los albergan.

"Ya vas a ver que las casas que construyamos van a ser mucho mejores que de las que había antes", me dijo Paulo Cruz, director hace décadas del departamento de emergencias de la Municipalidad de Constitución.

Le llaman Don Paulo, Paolín, Paulucho, Paolito. Es el carismático y cojo rescatista que resuelve los problemas de los afectados en esta ciudad tantas veces lacerada.

"No es que seamos malditos", aseveró. "Es que Dios nos pone pruebas; pero Dios no nos pone pruebas que no podamos resolver".

Su coraje, más allá de la cuestión religiosa, es invencible.

Cuando salí de la zona, me crucé un camión de bomberos en la carretera, que decidí escoltar en busca de que los autos no le estorbaran el camino.

Duré 200 kilómetros detrás de su bandera de Chile colgada de la autobomba.

Cuando salieron de la autopista hacia el incendio, volví a sonar la bocina del auto.

Y grité en chileno una vez más.