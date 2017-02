¿Por qué en Dinamarca la comida que nadie quiere se vende como pan caliente?

Dinamarca, la diferencia

BBC

Dalle Valle es uno de los cientos de restaurantes y cafés que figuran en una aplicación llamada Too Good To Go (un juego de palabras entre los conceptos de "demasiado bueno para llevar" y "demasiado bueno para botarlo"), que permite pedir comida para llevar que de otra manera se tiraría a la basura a precios irrisorios.