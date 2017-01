¿Por qué el amor es ciego? ¿La inteligencia se hereda o aprende? Un gran psicobiólogo respondió tus preguntas

¿Qué es la mente? ¿Es posible dejar de usarla y no pensar? ¿Por qué las emociones casi siempre le acaban ganando a la razón?

No hay pregunta sobre le mente y el comportamiento humano que no despierte la curiosidad de Ignacio Morgado.

Y es que este catedrático de Psicobiología y Director del Instituto de Neurociencias en la Universidad Autónoma de Barcelona, estudia desde hace años cómo funciona el más complejo e intrigante de nuestros órganos: el cerebro.

Una de las grandes virtudes de Morgado es su capacidad para traducir complejas explicaciones científicas a un lenguaje comprensible y ameno, que ha volcado en sus libros de divulgación científica como "La fábrica de Ilusiones" (2015) o "Cómo percibimos el mundo: una exploración de la mente y los sentidos" (2012).

En el marco del Festival Hay en Cartagena, Colombia, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad colombiana entre el 26 y 29 de enero, Morgado aceptó responder a las preguntas enviadas por nuestros lectores. A continuación encontrarás sus respuestas.

¿Por qué las emociones son en general más fuertes que la razón? Camilo Jiménez Sánchez, Medellín, Colombia

Las emociones llevan en ese planeta unos 200 millones de años, la razón lleva muchísimos menos (unos cincuenta y tantos millones, nada más).

Las emociones jugaban un papel muy importante en nuestras vidas porque evolucionaron para hacer que los organismos reaccionaran de manera rápida ante circunstancias adversas para protegerse, conseguir comida, evitar peligros, encontrar sexo.

La evolución y la selección natural organizaron las emociones en nuestro cerebro de tal manera que funcionaran de forma automática y rápida porque, si no fuera así, no tendrían valor adaptativo.

Sin embargo la razón, que en teoría es superior a la emoción, tiene un talón de Aquiles y es que necesita tiempo y, normalmente, no se lo damos.

Si no nos frenamos y no nos damos tiempo para que la razón encuentre argumentos de por qué no hemos de reaccionar emocionalmente, la emoción ganará siempre la partida.

Si nos damos tiempo, la razón siempre puede triunfar. Recordemos el refrán que dice "antes de actuar cuenta hasta diez". Yo me conformaría con que contáramos hasta cinco.

¿Es cierto que la mente no se encuentra únicamenteen el cerebrosino en todas las células nerviosas? Jesús Amador, Tepic, Nayarit, México

La mente no está en ninguna parte. Es una función del cerebro y las funciones no están en ningún sitio físico sino que son algo que ocurre en un sistema.

Para entenderlo, le doy una metáfora sobre el movimiento y la rueda. Uno no diría que el movimiento está en la rueda sino que es algo que hace la rueda. Algo similar ocurre entre el cerebro y la mente.

El movimiento no es algo que va haciendo la rueda y dejando caer por el camino, sino que es algo que hace la rueda cuando funciona. Del mismo modo la mente es algo que hace el cerebro cuando está activo.

¿La inteligencia es heredada o aprendida? Nélida Peña Villalta, Lima, Perú

Los mejores estudios sobre el tema no dan cifras respecto a la herencia que vayan más allá del 40%. Es decir que, en el mejor de los casos, heredamos entre un 30% y un 40%. Esa inteligencia es inmutable, el resto es una combinación de muchos factores de naturaleza diferente: la alimentación, la educación, la cultura, etc.

Otros factores, como por ejemplo la personalidad, que también tienen un componente heredado, se suman a la herencia que traemos de la inteligencia para completar una capacidad global, que es la que se pone de manifiesto, por ejemplo, en el rendimiento escolar o en cualquier otra actividad de la vida.

Por eso no hay que desmoralizarse si le dicen a uno que no tiene un coeficiente intelectual demasiado alto. Hay muchas cosas en la vida que influyen con tanta o más fuerza que la propia inteligencia en nuestros éxitos o fracasos.

¿Cuál es la mejor manera de entrenar la mente de un niño para estimular el razonamiento? Liza González, Asunción, Paraguay

Hay muchas fórmulas, pero el mejor aprendizaje es el activo. El razonamiento lo estimula, sobre todo, la activación de la corteza frontal del cerebro, particularmente la prefrontal, que está por encima de los ojos y la frente.

Esa parte del cerebro se activa cuando tratamos de resolver problemas, dilemas o situaciones complicadas.

Incluso a los niños es bueno empezar a plantearles pequeños dilemas del tipo "¿qué preferirías: comerte ahora un caramelo o comerte diez cuando acabe la clase?

Ese dilema puede hacer que se active la corteza prefrontal y, en consecuencia, se active la memoria de trabajo. Y está demostrado que eso, a la larga, no solo beneficia al aprendizaje en curso, sino también a la inteligencia.

¿Cómo puede la neurociencia ayuda a mejorar el aprendizaje de adultos en el aula, con bajo nivel educativo? Alejandro Ortega, Lima, Perú

Afortunadamente, los consejos para mejorar el aprendizaje en gente con alto o bajo nivel educativo suelen ser muy parecidos.

Hay una serie de condiciones básicas para que el cerebro trabaje bien cuando aprende.

Una es tener una alimentación exenta de grasas, porque las grasas perjudican las conexiones que se tienen que formar entre las neuronas para poder aprender.