"No podremos ni informar": cómo afecta a AL la prohibición de Trump sobre el aborto

"No podríamos ni informar", reclama. "Ésta orden ejecutiva nos dice qué podemos hacer y qué no".

"(Donald Trump) quiere defender a todos los estadounidenses, incluidos los que no han nacido, y creo que la restitución de esta política no es solo el reflejo de ese valor, sino que respeta también al contribuyente", añadió.

"En total, más del 20% de los embarazos se dan en menores de 19 años" en el país sudamericano, dice De Vargas.

Para luchar contra esto, entre otras cuestiones, Cemoplaf trabaja como contraparte de la organización estadounidense Planned Parenthood Federation (IPPF, por sus siglas en inglés).

De ella y otros organismos le viene el 6% de su presupuesto.

"Y aunque el 94% lo generemos nosotros con la venta de servicios, necesitamos la financiación para asesoría técnica y para educación", explica.

Recortes

Pero De Vargas no es la única que considera la orden ejecutiva del lunes como "la más extrema" en esa materia hasta el momento.

Otros también interpretan el decreto de Trump como una "enorme expansión" de la política en cuestión.

Así lo aseguró por ejemplo Adrienne Lee, portavoz de Champions for Global Reproductive Rights (PAI), una organización con base en Washington que promueve los derechos reproductivos de las mujeres en cinco regiones del mundo, entre ellas América Latina, donde existen las leyes contra el aborto más restrictivas del planeta.

PAI tiene socios en más de 100 países y ha financiado junto a estos proyectos de atención primaria, prenatal y neonatal, y de planificación familiar por valor de US$5 millones, tal como señala en su página web.

Pero ahora el organismo considera que la orden de Trump supondrá un recorte de fondos "para cada programa que se circunscriba a la asistencia global de salud", tal como dijo Lee a través de un comunicado el lunes.

Por su parte, International Planned Parenthood Federation (IPPF, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que más fondos recibe de Usaid, calcula que el restablecimiento de la Política de Ciudad de México le implicará un recorte en la financiación de unos US$100 millones -un 25% de su presupuesto- en los siguientes cuatro años.

Esto afectará, según la organización, a programas que hoy existen en 30 países.

Así se lo confirmó su portavoz Kelly Castagnaro este lunes al diario estadounidense The New York Times.

"Ley mordaza global"

Por su parte, Marie Stopes International (MSI), otra de las organizaciones estadounidenses de derechos reproductivos que más dinero recibe de Usaid, calcula que el decreto recuperado por Trump le supondrá un recorte de US$30 millones, un 20% de su presupuesto anual.

Y como consecuencia, 1,5 millones de mujeres se quedarán sin acceso a anticonceptivos, según le dijo Marjorie Newman-Williams, la vicepresidenta y directora de operaciones internacionales de MSI, a la prensa estadounidense este lunes.

"Con la reducción de fondos que sufrimos la última vez que el decreto estuvo en vigor (…), ya vimos que los efectos van más allá de (las que contempla) la propia política", le dijo el lunes Chloe Cooney, la directora de defensa global de IPPF, al medio estadounidense BuzzFeed.

La orden ejecutiva de Trump "es puramente una concesión política a expensas de algunas de las mujeres más vulnerables del mundo", dijo Aram Schvey, consejera de Center for Reproductive Rights (Centro para los Derechos Reproductivos).

"La restitución de esta ley mordaza global ignora décadas de investigación y favorece políticas ideológicas frente a los derechos de las mujeres y las familias", reaccionó por su parte la senadora demócrata por Nueva Hampshire, Jeanne Shaheen.

Aplausos

Pero no todo han sido críticas para el recién estrenado presidente.

Los activistas contra el aborto de EE.UU. han celebrado la recuperación del decreto.

"Aplaudimos al presidente Trump por haber puesto un fin a financiar con dinero de los contribuyentes a grupos que promueven el asesinato de niños nonatos en países en vías de desarrollo", dijo este lunes a través de un comunicado Carol Tobias, la presidenta del Comité Nacional para el Derecho a la Vida (NRLC, por sus siglas en inglés), la mayor organización antiaborto de EE.UU.

"Estados Unidos debería estar promoviendo tratamientos, salud y vida, no muerte", dijo también en su momento Wendy Right, del Center for Family and Human Rights (Centro para la Familia y los Derechos Humanos).

"Ahora la situación no es como la de la década de los 90 y 15 años después en la región se depende menos de la cooperación extrajera para esta materia, reconoce Susana Chávez, de Promsex, a BBC Mundo.

Y explica que tan solo el 7 u 8% del presupuesto de la organización para la que trabaja proviene de organizaciones extranjeras, entre otras estadounidenses.

"Sin embargo, ésta es una nueva etapa para los grupos ultraconservadores que hacen campaña para retroceder en lo referente a los derechos sexuales y reproductivos y a los derechos del colectivo LGTBI", advierte.

"Y la pregunta que toca hacerse realmente es cuánto aumentarán los fondos para estos grupos", subraya.

"Esa es nuestra preocupación central".