Murió Hans Rosling, un gigante de los datos que buscaba erradicar la ignorancia en el mundo

Hans Rosling "rompe los mitos de una manera tan amigable, lo adoro", dijo hace un año Melinda Gates, la esposa de Bill, fundador de Microsoft.

Y es que este profesor sueco de salud global y conocido educador público se hizo conocido por sus presentaciones interactivas que usaban datos y animaciones para explicar el desarrollo global de una manera convincente.

Rosling murió a los 68 años en Uppsala, Suecia, tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas hace un año, según anunció su fundación Gapminder.

También dijeron que seguirían luchando por "su sueño de una visión del mundo basada en datos".

"Edutainer"

Rosling fue profesor de salud global en el Instituto Karolinska de Suecia, pero decidió abandonar su puesto en 2007 para dedicar su tiempo a Gapminder, que permite a los usuarios crear sus propias visualizaciones de datos.

Así creó la fundación con su hijo Ola Rosling y su nuera Anna Ronlund en 2005.

El comunicado que anunciaba su muerte informó que el tiempo que Rosling dedicó a Gapminder "lo convirtió en un educador público famoso en todo el mundo, o 'Edutainer'(una combinación entre Educator y Entertainer, educador y animador) como le gustaba llamarlo".

Hans Rosling se hizo extensamente conocido después de una charla que dio en una conferencia en Tecnología, Entretenimiento y Diseño (TED) en 2006 llamada "Las mejores estadísticas que nunca has visto" que registró millones de visitas en internet.

En ella, Rosling utilizó gráficos de burbujas animadas para mostrar cómo los países en desarrollo estaban alcanzando los indicadores de los países desarrollados de Occidente, y los presentó el estilo de un comentarista deportivo.

Rosling presentó también Do not Panic: The Truth About Population (Que no cunda el pánico: la verdad acerca de la población) en el canal de televisión BBC2 en 2013, que incluyó una demostración de cómo los graduados universitarios británicos serían superados por chimpancés en una prueba de conocimiento sobre los países en desarrollo.

Disfrutaba desacreditando los mitos sobre el mundo cambiante, incluyendo los temores de una superpoblación masiva debido a la disminución de la mortalidad infantil.

"He visto a gente tener este momento 'aha' cuando Hans habla", dijo Melinda Gates de la Fundación Gates a la revista Nature el año pasado. "Rompe los mitos de una manera tan amigable, lo adoro", agregó.

Gapminder fue creado para proporcionar una visión del mundo diferente a la que la mayoría de la gente podría imaginar leyendo titulares de noticias, dice su sitio web.

Según Rosling, los datos podrían corregir la "ignorancia global" acerca de la realidad del mundo.

El profesor sueco fue nombrado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes en 2012 y dio consejos a líderes de organizaciones benéficas, ejecutivos de empresas de tecnología y políticos mundialmente conocidos como el estadounidense Al Gore.