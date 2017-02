Macri da marcha atrás en el caso Correo Argentino, por el que había sido acusado de favorecer a su padre

El presidente argentino Mauricio Marci anunció que su gobierno "arrancará de cero" y revisará el acuerdo alcanzado con la empresa Correo Argentino S.A. -vinculada a su familia- que había generado una enorme polémica.

En una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada, el mandatario admitió que el ejecutivo había cometido "errores" al acordar perdonar la deuda con el Estado de la empresa, que perteneció a su padre, Franco, y quebró hace más de una década.

La polémica se avivó la semana pasada, después de que fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, emitiera un dictamen que cuestionaba ese acuerdo, considerándolo muy perjudicial y "abusivo" para el Estado.

"Si me equivoco doy una paso atrás y me corrijo", prometió Macri, quien aseguró haber dado orden para que el acuerdo entre las partes "vuelva a foja cero".

"Vayamos a la Cámara, a la Justicia y digámosle 'empecemos de cero'", dijo el mandatario, quien también insistió en que "no hay ningún hecho consolidado, no sucedió nada, no se pagó ni se cobró".

Durante su comparecencia, Macri también anunció su intención de actuar de la forma más transparente posible.

"No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del correo era mi padre (Franco Macri)", reconoció.

El mandatario dijo que ahora le pedirá a la Auditoría General de la Nación que haga una auditoría sobre la solución que proponga la Justicia y que le pedirá al Congreso de la Nación que la Auditoría audite la propuesta y dé su visto bueno antes de que la puedan implementar.

Términos del anterior acuerdo

En el acuerdo de junio del 2016,el grupo Socma, propiedad de Franco Macri, y propietario de Correo Argentino,había propuesto pagar 300 millones de pesos en 15 años con una tasa del 7% anual.

Según el gobierno, ello permitiría que finalmente se pagase el capital total adeudado más otros 300 millones de pesos en intereses. Es decir, 600 millones de pesos en total (unos US$39 millones).

Sin embargo, en su informe, la fiscal Gabriela Boquín había estimado que la deuda actualizada de Socma supera los 4.000 millones de pesos (US$258 millones).

Y si se toma en cuenta el año final del pago de la deuda en 15 cuotas (2033), lo adeudado sería más de 70.000 millones de pesos (US$4.500 millones).

El funcionario que representó al Estado en el acuerdo con Socma, Juan Morocoa, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, lo había defendido, no obstante, asegurando que el cálculo estaba mal hecho.

Entre otras razones, había explicado que el artículo 19 de la ley de quiebras argentina establece que la deuda original se congela al momento de decretarse un concurso preventivo.

Algunos, como la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se habían sumado a la polémica, acusando a Macri de haber perdonado a su padre hasta 70.000 millones de pesos (US$4.500 millones).