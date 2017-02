La pesadilla de nacer y crecer cautiva en el culto de un padre que se creía dios

"No tenía a nadie afuera, había perdido contacto con mi familia, no tenía dinero, ni un trabajo y podía ser deportada".

Pero la última vez que la vio, Sian estaba "vestida como una maoísta (…) y por la forma en que me habló, no la pude reconocer. Me asusté ".

De las compras regulares que le ordenaban hacer en una tienda cercana, fue acumulando el cambio y logró conseguir un celular que metió a escondidas en la casa.

Cuando Balakrishnan y Chandra estaban viendo televisión, llamaron.

Tras varias llamadas, entraron en contacto con dos trabajadoras de Palm Cove Society, una organización que ayuda a adultos en situación de vulnerabilidad.

Gerard Stocks y Yvonne Hall, junto a la policía, coordinaron el rescate de las mujeres.

Cada semana, Balakrishnan y Chandra salían a hacer comprar a la misma hora.

Katy sabía cuándo era un buen momento para escapar.

La hora había llegado

11:15 am señalaba el reloj

Yvonne y Gerard estaban esperando en la esquina.

Katy estaba feliz, pero Josie estaba preocupada por las consecuencias que lo que iba a pasar tendría para Balakrishnan.

Pero dieron el paso y salieron.

A medida de que caminaban lentamente hacia el punto acordado, "una sonrisa radiante empezó a aparecer en el rostro de Katy", recuerda Yvonne. "Solamente nos abrazamos".

Katy, Josie y Aisha fueron sacadas de la ciudad y llevadas a un lugar seguro.

A Katy se le diagnosticó diabetes.

Era evidente que la joven tenía problemas de socialización. "Estaba abrumada porque todo le parecía enorme, pues había estado confinada", dice Yvonne.

"No podía cruzar una calle, nunca había manejado dinero y no podía establecer contacto visual", indica Yvonne.

Para ayudarla a volverse independiente, Yvonne y Gerard vivieron con Katy por más de un año.

23 años de prisión

Balakrishnan fue llevado a juicio en 2015 y acusado de delitos sexuales (cometidos contra otras dos integrantes del culto) así como también de encerrar a su hija.

En enero de 2016, fue condenado por violación, agresión sexual, crueldad infantil y confinamiento de su hija. Fue sentenciado a 23 años de prisión.

Su esposa Chandra y Josie Herivel lo siguen apoyando. Aseguran que es inocente y que es una víctima del "Estado fascista británico".

Katy adoptó el apellido Morgan-Davies, que son los dos apellidos de su familia materna.

Se ha estado esforzando por dejar el adoctrinamiento a la que fue sometida en el pasado.

Está estudiando inglés y matemáticas en un colegio y se ha mudado a vivir sola.

Pruebas de ADN confirmaron que es hija de Balakrishnan, a quien ha perdonado.

"Solía odiarlo, pero ya no. Nelson Mandela dijo que sigues en prisión si te aferras a tu rabia, odio y amargura. En mi vida no hay espacio para eso. Me gustaría reconciliarme con él en el futuro si él quiere. Pero no puedes aplaudir con una sola mano", dice Katy.