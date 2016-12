La otra cara de la crisis: así la vive la clase alta en Venezuela

La de las personas que hacen colas y colas. Allí esperan quienes no pueden -o no quieren- recurrir al mercado negro y a los "bachaqueros" que adquieren productos a precios regulados y los comercializan a un precio muy superior en el mercado paralelo.

Pese a que mantienen su nivel de vida, apunta que "están perdiendo capacidad de comprar y encareciendo de manera significativa su vida. Se reducen sus ahorros y sus ingresos, su flujo de caja se paró y están viviendo de lo que hicieron, no de lo que están haciendo".

Se dividen en un segmento A/B, que pasó de ser el 3,1% en 1999 al 1,3% este año, y el C, que era el 18,2% cuando Hugo Chávez llegó al poder y ahora es el 14,8%.

Se considera de clase media alta y no un rico. "Me siento un pela bola (pobre) al lado de mis amigos", bromea.

Aunque no sufre las casi cuatro horas y media diarias que en promedio pasa un venezolano para comprar algunos de los productos regulados por el gobierno, la crisis no le es ajena.

"¿Sabes por qué esto no termina de explotar?", me comenta un amigo suyo, whisky en mano, cerca de la pista de baile.

Hasta hace no mucho ganaba hasta US$30.000 al mes, pero ahora no llega a mil luego de que la producción de su compañía cayera un 90% en los últimos tiempos.

Decidido a seguir disfrutando, este empresario todavía frecuenta sus restaurantes preferidos y esta noche va a unos de los lugares más exclusivos del país: el Lagunita Country Club, un sitio donde la membresía puede alcanzar los US$100.000. Aunque no es socio, lo invitan sus amigos.

Se vive con el miedo constante a que pase algo, pero no por ello se deja de vivir.

Accede a conversar, pero por motivos de seguridad prefiere que su nombre no salga publicado.

El resto se puede conseguir.

Entrar a un supermercado no es problema, a menos que sea para comprar uno de esos productos.

Se ven frutas y verduras en los puestos callejeros de Petare, un barrio popular en el este de Caracas, (aunque a veces la gente se resigna a seguir de largo por los precios). Y la azúcar o el café se venden en bolsitas de 100 gramos o menos a los que no les alcanza para un kilo.

Con una inflación del 180% en 2015 y que puede llegar al 720% este año según el Fondo Monetario Internacional, la inmensa mayoría de los venezolanos no tiene el dinero suficiente para adquirirlos.

El resultado: la gente se alimenta menos y peor. Las porciones son más chicas y a veces sólo se come una o dos veces al día.

"No entendíamos el sufrimiento de los pobres"

Una mujer de clase media-alta que vive junto a su familia en la zona residencial de Caurimare le explica a BBC Mundo que hasta hacía tres meses hacía alguna que otra cola para conseguir comida.

Dejó de hacerlo cuando la encargada del supermercado le advirtió que la cosa se había empezado a poner violenta.

Los productos mal que bien los consigue a través de contactos y en su celular tiene números de "bachaqueros", pero asegura que no los ha usado.

Su dieta ha variado un poco pero no es para alarmarse, dice, los alimentos se pueden sustituir. Donde sí hay preocupación es por la escasez de medicamentos.

"Tengo un seguro de salud en Estados Unidos pero no me voy a tomar un avión por una nimiedad, pero se puede complicar y la gente se muere por cosas que no debería morirse", explica.

Su marido es médico y no consigue los remedios para tratar la psoriasis que le afecta una mano.

Mientras tanto, al igual que el empresario, la inseguridad parece ser su mayor preocupación.

En su hogar cada vez hay menos salidas y más convivencia familiar pero dice que, pese a los riesgos, no quiere encerrar sus hijas. De noche sólo las saca en el auto blindado de su hermano.

El miedo está presente. Días atrás una amiga murió en un secuestro.

"Esto tiene que explotar pronto", afirma, pero tiene esperanza de cara al futuro.

Su hija, de 17 años, va todos los domingos a Petare a hacer tareas de apoyo escolar a niños de la zona.

"Nosotros, mi generación, no entendíamos el sufrimiento de los pobres", añade.

"Ahora, las nuevas generaciones tienen otra consciencia sobre la realidad del país", y espera que sean ellas las encargadas de sacar a Venezuela adelante.