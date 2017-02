La increíble experiencia de viajar en el tren comercial de levitación magnética más rápido del mundo

En el viaje de regreso me percaté de detalles nuevos, como el tráfico que avanzaba lentamente en la carretera paralela y desaparecía, difuminándose a medida que ganábamos velocidad.

Corrí hacia la plataforma y, para mi sorpresa, me encontré en el mismo vagón del que acababa de salir. Podría haberme quedado a bordo y ahorrarme el precio del billete de vuelta. Un error de novato.

Agarré mi bolsa, preparándome para un rápido transbordo. Cuando las puertas se abrieron, me precipité hacia la salida, pero en lugar de girar a la izquierda para dejar la estación, giré a la derecha.

Las puertas se abrieron y entré en el limpio y moderno vehículo de asientos de pana azul . No era nada extraordinario, excepto por el reloj digital y el velocímetro situados a cada extremo del vagón.

Si todo salía como estaba planeado, el viaje de ida y vuelta de 60 kilómetros me tomaría menos de 20 minutos. Si no, tendría una interesante conversación con un representante de la aerolínea explicándole por qué había perdido el vuelo.

No soy un apasionado de los trenes, pero sí de los medios de transporte y esto era algo que tenía que probar.

Es uno de los pocos maglev (como se llama a los trenes de levitación magnética) del mundo accesibles al público, una maravilla tecnológica que uno esperaría encontrar en un parque temático y no en un sistema de transporte público.

Me alejé del mostrador de facturación, con la tarjeta de embarque en la mano. Mi vuelo estaba programado para salir desde Shanghái en dos horas, pero en lugar de ir a la puerta de embarque, me di la vuelta.

El tren aminoró la marcha y llegamos a la terminal. Esta vez, me dirigí diligentemente a la fila seguridad e inmigración, tremendamente lenta.

Cuando finalmente llegué a la puerta de embarque, cerca de la mitad del vuelo ya había subido al avión.

Me coloqué detrás de una pareja que reconocí de la fila de facturación. Parecían aburridos y un poco abatidos, cargados con bolsas del "duty free".

No podía ver lo que habían comprado, pero no tuve ninguna duda de que yo me llevaba a casa el mejor suvenir.