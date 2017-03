Indios, los ases de los concursos de deletreo de EEUU

No hubo mucha fanfarria en la final del concurso de deletreo de la North South Foundation. Los 12 participantes se batieron en un salón con capacidad para 200 personas, no en un teatro grande. Y cuando alguien era eliminado, no se iba a un "salón para el llanto", a reponerse junto a su familia ni daba entrevistas por televisión.

El ganador se llevó 500 dólares, no 45.000, como los vencedores del Concurso Nacional de Deletreo, que en Estados Unidos es un evento de proyección nacional, ampliamente seguido por los medios noticiosos.

Sin embargo, lo más probable es que el triunfador del concurso del año que viene haya pasado un sábado de agosto compitiendo en el North South Foundation, una fundación creada para servir a la población de origen indio.

Después de todo, los ganadores de los 12 últimos años fueron niños de ascendencia india.

Una de las varias razones por las que los indios sobresalen en el concurso nacional es que están acostumbrados a competir en las justas de esta organización sin fines de lucro, creada en 1989 para recaudar fondos para becas a ser distribuidas entre niños pobres de la India.

Muchos de los competidores empiezan a foguearse en el mismo primer grado y la fundación organiza dos concursos anuales exclusivos para competidores provenientes o descendientes de naciones del sudeste asiáticos.

"El concurso nacional es las grandes ligas. Nosotros somos ligas menores, que mandan gente a las mayores", expresó el fundador de la fundación Ratnam Chitturi.

Chitturi creó el concurso para servir a los hijos de inmigrantes indios. Ahora la fundación organiza competencias en otras áreas, incluidas matemáticas, ciencias, vocabulario, geografía, discursos públicos y redacción. Los ganadores de las últimas cinco ediciones del campeonato nacional de geografía también habían ganado la competencia de la fundación.

No se admiten niños que no sean de ascendencia india. Chitturi dijo que su organización, formada por voluntarios, sencillamente no está en condiciones de admitir más gente de otros orígenes étnicos.

En los últimos tiempos le ha salido competencia, como un concurso abierto a participantes del sudeste asiático lanzado en el 2007 que se lleva a cabo todos los años en la Rutgers University de New Jersey. El ganador embolsa 10.000 dólares y hay quienes dicen que las palabras son más difíciles incluso que las del concurso nacional.

Paige Kimble, directora del concurso nacional por mucho tiempo, dice que no ha escuchado quejas de que los competidores de origen indio tengan ventaja porque llegan más fogueados.

"Diría que la diferencia la marca el concursante que ha trabajado más fuerte, sin importar su origen étnico", manifestó.

La creación del concurso para indios y del concurso para gente del sudeste asiático refleja la importancia que dan los indios a la educación, según Sanjoy Chakravorty, profesor de geografía y de estudios urbanos de la Temple University y uno de los autores de "The Other One Percent" (El otro uno por ciento) sobre la comunidad india de Estados Unidos, pudiente y bien educada.

El énfasis que el sistema educativo indio pone en la memorización sin duda ayuda a los niños indios, de acuerdo con Chakravorty. Además, los indios no dan gran importancia al deporte y sus hijos pueden dedicarle a esta actividad más tiempo que los niños que sí practican deportes.

Los concursos de deletreo exigen concentración y calma. El concursante no debe paralizarse ante situaciones de presión. Los concursantes aprenden las técnicas más avanzadas de deletreo en la North South Foundation. Se toman su tiempo, repiten la palabra varias veces y piden una definición, además del idioma de origen.

Uno de los ganadores del concurso nacional de este año, Nihar Janga, se llevó la corona en su primer intento, a los 11 años. Pero venía participando en las competencias de la fundación desde el jardín de infantes y quedó segundo el año pasado en esa justa.

"Fui ganando confianza y aplomo gradualmente", expresó Nihar. "La fundación me preparó bien, es un concurso muy competitivo".