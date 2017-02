"Es preocupante ver personas que dicen 'prefiero un hijo muerto que marica'": Brigitte Baptiste, transgénero

Conserva los anteojos puestos durante toda la entrevista porque no ve bien, pero se los quita al final, para la foto.

Brigitte Luis Guillermo Baptiste es la directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia, una corporación sin ánimo de lucro, vinculada al Ministerio de Ambiente y dedicada la investigación científica en biodiversidad.

El nombre femenino lo adoptó de su admirada Brigitte Bardot, pero conservó los masculinos que le pusieron sus padres. De todos modos, aún para referirse a su pasado, antes de revelar su identidad trans, utiliza el género femenino.

La combinación de lo femenino y lo masculino de su nombre está presente también en el contraste entre su aspecto de mujer y su voz de hombre, que nunca modificó y que ha dicho que la ayuda a veces a imponerse en una sociedad que todavía es muy machista, aunque en los últimos años ha tenido representantes LGTB en altos cargos, como ella, como Gina Parody, ex ministra de Educación, o Claudia López, destacada senadora y ahora candidata a la presidencia.

Brigitte tiene 53 años, y en 1998 reveló su identidad sexual al mundo. Hoy está casada con Adriana Vásquez, con quien tiene dos hijas: Candelaria y Juana Pasión.

¿Por qué conservaste el nombre de hombre?

Sobre todo por cariño con mis papás. Mi relación con ellos ha sido maravillosa siempre. Ellos asumieron mi transición con mucho afecto y mucha solidaridad. Ellos me regalaron ese nombre cuando yo nací. Me siguen llamando Luisgui, mi nombre de pequeñita. Sigo siendo la misma persona, hay una continuidad indisoluble. Y los nombres son eso: nombres.

¿Te da igual que te llamen de cualquier manera?

Realmente me siento mucho más Brigitte. Y casi todo el mundo me llama Brigitte. Es mi identidad formal y legal, además.

Hablemos de tu identidad de género y la posibilidad de llegar a donde llegaste profesionalmente especialmente en Colombia, donde parece que hubiera a veces más conservadurismo y más resistencia que en otros lados. ¿Lo sentiste así? ¿Por qué? ¿Crees que es igual para todo el mundo o tu caso es excepcional?

Yo me considero una excepción afortunada, que viene con un precio también: cuando yo salí del closet, o me revelé al mundo con mi identidad como Brigitte, ya tenía consolidada una carrera profesional, ya tenía ganados muchos espacios y tenía una red de amigos y colaboradores muy entrañable, que siempre fue la que me protegió y me ayudó a seguir haciendo lo que ya venía haciendo en el ámbito de la gestión de biodiversidad.

Eso no le sucede a la gran mayoría de personas de la comunidad, sobre todo trans, que por el hecho de ser transgénero tenemos que transitar públicamente (el proceso); es una afirmación de nuestra identidad y es visible. En muchos miembros de la comunidad LGB (lesbianas, gays, bisexuales), pues no tienen por qué hacerlo, en la medida en que está dentro de su decisión decirlo o no. Pero realmente ahí hay una diferencia sustancial.

En Colombia es muy difícil. Yo he tratado de apoyar personas trans en el Instituto Humboldt y a veces funciona, a veces no, como con cualquier persona.

Si son personas jóvenes han sido discriminadas fuertemente, han tenido dificultades en su capacitación. Entonces es un proceso que yo sé que a decenas, sino a centenares de personas, les cuesta muchísimo.

¿Por qué será que en Colombia, un país tan conservador, hayan llegado a puestos claves mujeres trans como vos, o mujeres homosexuales como la exministra de Salud Gina Parody o la senadora Claudia López, ahora candidata a la presidencia?

El país no puede darse el lujo de sacrificar la capacidad de personas formadas y seguramente muy innovadoras, dado su posicionamiento en medio de la adversidad. Algunos programas políticos, resalto el del exalcalde (de Bogotá, Gustavo Petro), abrieron espacio e hicieron inversiones, eso fue importante. Las acciones de las Cortes también (la Corte Constitucional colombiana ha proferido sentencias favorables a temas de equidad de género y no discriminación por identidad sexual).

A partir de 1991 hay un movimiento más de apertura y progresismo en Colombia, con la nueva Constitución que llega ese año. ¿Te ayudó esa ola de progresismo en tu decisión personal de revelar tu identidad?

Yo creo que indirectamente sí, porque la Constitución del 91, al establecer tantos espacios y tantas libertades, genera una atmósfera de más discusión, de más tolerancia. Pero yo nunca fui muy activista.

¿Y por qué no?

Porque me daba miedo la exposición; en ese momento estaba casada con una mujer (su anterior esposa) que no sabía de Brigitte, mi familia ni se lo imaginaba.

Solo lo sabían unas pocas amigas en las que confié y que siempre fueron mi soporte y hicieron posible que yo existiese. En este momento ya participo (en manifestaciones públicas).

¿Hay un cambio en Colombia hoy, un alejamiento de esos principios progresistas del 91? Si es así, ¿cuánto te preocupa?

Indudablemente. Hay ahora como una toma de conciencia al contrario, que he escuchado expresar a muchas personas sottovoce, pero que uno sabe que está alimentando un movimiento de resistencia, en el cual pareciera que el mantra es "hemos ido demasiado lejos, les hemos dado demasiados derechos a los raros, a los distintos y eso está destruyendo la sociedad".

La derecha extrema lo plantea como una amenaza a la familia tradicional, pero esa resistencia estaba siempre en el Opus Dei, en movimientos muy clásicos de defensa de la familia, no sé de qué familia porque nunca he entendido de dónde sacan ellos la idea de que la familia es papá, mamá, dos niños y perro. Pero bueno, eso es también una construcción cultural.