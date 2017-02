El misterio del anciano que apareció en Reino Unido sin memoria y hablando con acento estadounidense

Whittier es el clásico suburbio estadounidense; allí se rodó la película "Back To The Future" o "Regreso al futuro".

Así que, en las próximas semanas, empecé a seguirle la pista a Earl Roger Curry , lo que me llevó por la costa oeste de EE.UU. hasta Los Ángeles, a una zona llamada Whittier.

Y ambos me explicaron que creían que el joven de la foto y Roger, en hombre sin memoria de la residencia de ancianos, eran la misma persona .

Y me reconoció el día que dieran con su identidad y tuviera que dejar la residencia, lloraría.

" Es un lienzo en blanco, completamente en blanco ", me dijo.

Amanda Bow, la gerente del asilo, me contó que no habían logrado averiguar nada sobre Roger.

"No tenemos ningún documento de identidad, ni ningún indicativo de dónde puede ser".

"Tenemos a una persona y un posible nombre, pero nada más", me dijo la sargento Bennett.

La policía era consciente de que podía no ser su nombre sino, por ejemplo, el de alguien que formaba parte de su pasado.

Pero cuando revisó las denuncias por personas desaparecidas en la zona no pudo hallar nadie en la lista que se ajustara a la descripción del hombre misterioso.

Antes que nada lo llevaron al hospital del condado, donde lo sometieron a varias pruebas y concluyeron la razón por la que no sabía quién era: tenía demencia .

Tampoco portaba identificación, y las ropas nuevas que vestía -procedentes de una cadena de supermercados inglesa- no les dieron muchas pistas sobre su identidad.

Tenía acento estadounidense , pero no sabía quién era.

No sabía que había aparecido en Inglaterra, pero me dijo que pensaba que su hermano Kevin pudo haber estado detrás de eso .

Pero logré encontrar a su hermana, Jeannette, quien según me habían contado llevaba algunos años alejada de la familia.

Lo llamé. Le escribí. Y no me contestó.

Ya se practicaba hace siglos, cuando los ciudadanos pobres de las zonas rurales que no se podían hacer cargo de sus ancianos los llevaban a las montañas y los dejaban allí.

Ya en 1992, el Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencias calculaba que el año anterior 70.000 personas de la tercera edad habían sido abandonadas por sus familiares, porque estos no podían cuidarlos ni pagar para que alguien los atendiera.

Granny dumping significa deshacerse de los ancianos como si fuera basura, para no tener que hacerse cargo de sus gastos médicos y de otros costos que implica cuidarlos .

No sería la primera vez que algo así ocurría en Estados Unidos.

Su madre le dijo a la policía que había sido idea de ella. Y los agentes no emprendieron ninguna acción.

Pero su hijo no fue procesado.

Y es que no los volvieron a ver hasta una sofocante mañana de agosto, en 2015 .

Cuando ardió no había nadie en ella y tras el incidente Roger y su mujer se mudaron. O eso pensaron los vecinos.

"Lo podías oír (a Kevin) a distintas horas de la noche golpear la puerta y tratar de entrar, gritarles obscenidades", me cuenta.

Su hijo Kevin se hizo cargo de ellos al principio, pero hace no mucho empezó a no ser bienvenido en la casa familiar .

Dice que le gustaba: "Siempre me pareció un maravilloso y amable hombre de familia".

"Le veía ir y venir del trabajo. Usaba una bata blanca, por lo que pensaba que era enfermero ", me contó otra vecina, Jennifer Apon.

Y no fue el único vecino que reconoció a Roger en la imagen.

"No hay duda".

"Es Roger", me dijo sin vacilación.

Pero su mayor temor era que su padre pudiera regresar a Los Ángeles.

Según me dijo, en Inglaterra estaba bien, seguro.

Pero para entonces, en Reino Unido las autoridades ya estaban al tanto de toda esta información.

Y a los dos días un hombre fue arrestado en Inglaterra, tras la investigación conjunta de los servicios sociales de EE.UU. y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Después, en julio de 2016, sacaron a Roger Curry de la residencia en la que había vivido durante los últimos ocho meses y discretamente lo montaron en un avión con destino a EE.UU.

Volví a Los Ángeles hace algunas semanas.

Roger vivía ahora en una residencia para ancianos a pocos kilómetros de su antigua casa.

Fue allí directamente, pero por poco no lo reconocí.

Apareció ante mí desaliñado, sin asearse, y más delgado de lo que lo recordaba.

También lucía lo que parecía un corte en la coronilla.

La segunda vez que lo fui a visitar tenía mejor aspecto. Lo habían afeitado y estaba limpio.

Pero seguía sin saber cómo había llegado en su día a Reino Unido. Y no tenía dudas de que Kevin debía saber la verdad.

Me lo encontré un día junto a los restos de lo que había sido la casa familiar de los Curry.

Al verme, corrió y se escondió en la propiedad.

Aunque luego se mostró de acuerdo en contestar a mis preguntas.

Me invitó a cruzar la valla para poder hablar, pero lo que me contó no tenía mucho sentido.

Negó que tuviera algo que ver con el abandono de su padre en Inglaterra.

Más bien me explicó que su padre enfermó mientras la familia visitaba el país durante unas vacaciones y que él le pidió a alguien que lo llevaran al hospital.

Pero había algo que no encajaba.

¿Por qué no había buscado a su padre todos estos meses en los que había estado en la residencia?

Kevin salió de la propiedad, cubriéndose la cara con la capucha de la sudadera.

Y cuando le pedí una entrevista formal, me acusó de acosarlo, se montó en el coche y condujo, muy lentamente, porque con la capucha no podía ver hacia dónde se dirigía.

Fue una despedida de lo más extraña.

El futuro de Roger está ahora en manos de los tribunales estadounidenses, y las autoridades de Los Ángeles se han hecho cargo de su cuidado.

Kevin y su madre han apelado esa última decisión, pero las autoridades los acusan de haber llevado a Roger a Reino Unido y haberlo abandonado allí.

Ahora se sabe que los tres volaron al país en noviembre de 2015, pero que sólo dos de ellos regresaron a EE.UU.

Dejaron allí a un hombre de edad avanzada, con demencia y muy vulnerable, el padre de uno, el esposo de la otra.

El misterio fue resuelto.

Pero con ello no terminó la triste historia de Roger Curry.

Ahora enfrenta un futuro incierto.

Y yo me quedo pensando si no hubiera sido mejor si jamás se hubiera descubierto su identidad.