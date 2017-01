El extraordinario récord de un ciclista francés de 105 años

No será el ciclista más rápido de Francia, pero puede ser fácilmente uno de los de más edad.

Robert Marchand tiene 105 años y acaba de establecer un nuevo récord para la distancia más larga recorrida en una hora en bicicleta. Y una nueva categoría de edad.

El ciclista pedaleó 22,547 kilómetros en el Velódromo Nacional de Francia, mientras cientos de espectadores lo animaban en el camino.

Marchand ya tenía el récord de los ciclistas mayores de 100 años, desde que en 2012 recorrió 26,927 kilómetros en una hora.

El centenario deportista dijo que "podría haberlo hecho mejor", pero no vio la señal que avisaba que quedaban 10 minutos para acabar la carrera.

"No me dolieron las piernas", le dijo al canal de noticias francés BFMTV. "Me duelen los brazos, pero por reumatismo".

El ciclista británico Bradley Wiggins es el actual titular del récord de la hora. En junio de 2015 lo dejó en 54,526 kilómetros.

Antes del evento en el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, ubicado a unos 40 minutos de París, había admitido que romper su tiempo anterior sería difícil.

"No estoy en tan buena forma como hace un par de años", dijo a la agencia de noticias AFP.

"No estoy aquí para ser campeón, estoy aquí para demostrar que a los 105 años aún se puede andar en bicicleta", afirmó.

Poco café

Nacido el 26 de noviembre de 1911, Marchand fue prisionero en la Segunda Guerra Mundial, se fue a trabajar como camionero y agricultor de caña de azúcar en Venezuela, y luego como leñador en Canadá.

Compitió en gimnasia en Francia y fue boxeador.

Atribuye su buena condición física a que durante una hora al día monta en una bicicleta estacionaria.

Y también a su dieta: muchas frutas y verduras, un poco de carne y no tanto café.