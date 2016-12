Cuba en recesión: cómo las crisis económicas de Venezuela y Brasil están impactando a la isla

Castro añadió que "los vaticinios de que la economía cubana colapsaría y que volverían los molestos apagones " no tienen cabida en la Cuba de hoy.

Pese a las cifras negativas, Castro aseguró que Cuba no girará el timón hacia el capitalismo.

¿Por qué es difícil que vuelva el "per í odo especial"?

"Así dos socios importantes como Venezuela y Brasil desaparecieran, no tendría el impacto de lo que fue el desmoronamiento de la URSS. Brasil y Venezuela no abarcan ahora todo lo que abarcaba el bloque socialista en Cuba en aquel entonces", afirmó el profesor de la Universidad de Texas Valle del Río Grande.

A propósito, el corresponsal de la BBC en Cuba Will Grant señala que en la cotidianidad de la isla "no se nota mucho la contracción de la economía venezolana".

"No he visto filas largas en los gasolineras que algunos esperaban. Hubo algunos casos de oficinas estatales que tenían que apagar el aire condicionado durante 2 o 3 días de la semana en pleno verano, pero no se registraron cortes de luz a diario en La Habana u otras ciudades grandes", relata Grant.

El corresponsal añade que es posible que 2017 recién se sienta el impacto de la contracción de la economía cubana y la de sus socios económicos.

"Hasta la fecha, el gobierno cubano ha logrado evitar un impacto significativo al bolsillo o calidad de vida de los cubanos", concluye Grant.

¿Qué puede hacer Cuba?

Raúl Castro, en su discurso del martes, pidió a las autoridades cubanas que no pongan trabas a las inversiones que puedan llegar a la isla "en el marco de las leyes y la Constitución".

El gobierno cubano, pese a las cifras negativas de 2016, expresó su intención de lograr un crecimiento de 2% en 2017.

El descongelamiento de las relaciones que impulsan Cuba y Estados Unidos desde 2014 han aumentado el turismo y además desde 2008 que la isla permite ciertas actividades económicas de carácter privado.

El profesor López Levy apunta que la forma de superar las dificultades que atraviesan las reformas económicas cubanas actuales son la descentralización pública, la diversificación de la economía y a la inversión.

"Si Venezuela mejora su economía será para solucionar sus propios problemas. Cuba no puede esperar que la salvación venga de Venezuela o de cualquier otro país", afirmó López Levy.