Constitución, la ciudad sacudida por un trágico tsunami que ahora se ve amenazada por el peor incendios

"Mi enfermedad me enseñó que 'vivo el hoy, el mañana no lo conozco'", asegura.

Y, como la mayoría de los maulinos con los que hablé, Cruz no se encuentra desalentado por el acontecimiento de un nuevo desastre.

No es la primera emergencia que Constitución, una comuna de 60.000 habitantes, debe soportar.

"No es que tengamos una maldición, sino que las cosas pasan por algo (…) La vida no te pone pruebas que no puedas superar".

Cuando estuvo a punto de morir, Cruz dice entre lágrimas haber hecho un compromiso con Dios: "'Si no me llevas ahora, cuando tenga nietos me puedes llevar cuando quieras', le dije".

El rescatista tiene 57 años. Su hijo, que cursa una maestría, puede ser padre cualquier día.

"Ahí sí tendré que viajar".