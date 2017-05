Argentina: juez procesa por defraudación a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini

Un juez en Argentina ordenó este lunes el procesamiento de la presidenta de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, así como de otros imputados por defraudación al erario.

Se trata de una investigación por desvío de recursos públicos por unos US$12,8 millones del programa "Sueños compartidos", un caso en el que Bonafini, de 88 años, es considerada participe.

El juez federal Marcelo Martínez también incluyó en el proceso a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y al exsecretario de Obras Públicas, José López (2003-2015), quien ya está detenido, informó la agencia EFE.

"Sueños compartidos" era un programa creado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) para la construcción de viviendas sociales, el cual era manejado por Madres de Plaza de Mayo.

Los hermanos Schoklender, quienes eran apoderados de la fundación, "tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones que se adjudicaran a esa institución", dice la acusación.

Una vez recibidos los recursos, se cometió el presunto desvío de poco más de 200 millones de pesos argentinos.

"Participe necesaria"

El movimiento de las Madres de Plaza de Mayo surgió en la década de 1970 cuando un grupo de mujeres se plantó ante el palacio presidencial de la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, para exigir información de sus hijos desaparecidos durante el gobierno militar (1976-1983).

De Bonafini tomó la batuta de la organización y en la actual investigación es catalogada como "participe necesaria en la maniobra", según los documentos judiciales.

Presuntamente "conocía los malos manejos financieros" de sus apoderados y participó "aprobando los balances irregulares de la institución".

En agosto de 2016, De Bonafini rechazó las acusaciones y se negó a rendir declaración ante el citatorio de las autoridades, motivo por el cual se ordenó su detención.

"Ellos están con (el presidente Mauricio) Macri y yo estoy contra Macri; ellos están con los jueces, yo estoy con la Justicia, los jueces no son la Justicia. Peor que lo que nos pasó ya no nos puede pasar, yo no le tengo miedo de ir presa", dijo entonces.

En esa ocasión evitó la detención luego de que sus simpatizantes impidieron su arresto y luego su defensa llegó a un acuerdo con el juez Martínez.

López ya estaba encarcelado por un presunto enriquecimiento ilícito que quedó expuesto en 2016 luego de que trató de esconder US$9 en un convento.