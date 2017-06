El soldado que 35 años después de construir el cementerio en Malvinas asesorará la exhumación de argentinos

Con dificultad lo puedo describir. No hay que ser un soldado para imaginárselo.

Comprensiblemente, el gobierno argentino contestó que no, que esos cuerpos estaban en su propia tierra.

Así yo empecé a registrar las ubicaciones de estos cuerpos y cada vez que me avisaban me montaba un helicóptero para ir a enterrarlos bien.

Había que buscarlas para que la gente local y sus animales no las fueran a pisar.

No es un hecho muy sabido que la gente que sobrevive a una guerra tiene una enorme adrenalina y eso genera problemas psicológicos y con la población local.

Durante la guerra yo estuve en la base central lejos de las islas y me enviaron en parte porque hablaba mejor español que cualquiera de mis compañeros y en parte para ver supervisar la disciplina de las tropas que acababan de terminar la batalla.

¿A qué lo mandaron exactamente a la guerra? Supongo que no fue a buscar y enterrar cuerpos de argentinos…

Pero cuando se trata de otro soldado, no importa la nacionalidad, si es un enemigo o no, estamos en el mismo nivel e intentamos ayudarnos mutuamente cuando la batalla ha terminado.

Es que hay un lazo especial entre cualquier soldado, no importa la nacionalidad. Estos soldados de Argentina y nuestros soldados son el mismo tipo de gente. Hablamos el mismo lenguaje porque somos soldados.

No en universidades o conferencias, sino en el campo, donde están las familias más pobres, de indígenas, de esas que quizá fueron un poco olvidadas por Buenos Aires.

Desde entonces mantuve contacto con los excombatientes y estuve en Argentina y me reuní con las familias y organizaciones de veteranos.

Eso, personalmente, me dolió mucho.

Porque cuando ellos estuvieron acá me di cuenta que había muchas familias en Argentina que no sabían nada sobre el paraderos de sus hijos.

Ahí nació "No me olvides", el proyecto de estos tres excombatientes que ha sido auspiciado por los gobiernos de ambos países e impulsado por personalidades como Roger Waters, cantante de Pink Floyd.

Además hubo muchos aviones que se cayeron en pequeñas islas.

¿Y fue por este esparcimiento de los cuerpos que fue tan difícil identificarlos?

En parte.

Pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de los soldados eran de la clase del 62, del 63, y tenían 19 o 20 años y estaban apenas haciendo su servicio militar y fueron enviados a la guerra sin chapas de identificación.

¿Y no había forma de identificarlos sin la chapas?

Créeme, Daniel. En cada cuerpo que enterré, y los enterré todos, busqué lo que pude.

Les quité el uniforme, busqué en cada bolsillo, en los calzoncillos, busqué cartas de sus familia.

Me ponía en los zapatos de sus padres y madres, me imaginaba lo que se debe sentir que no se ha hecho todo lo posible por identificar a tu hijo.

Busqué en todas partes para poder identificar a estos pobres jóvenes, pero tristemente eran inidentificables.

Me da la impresión de que su posición está marcadamente fuera de la política y el reclamo de soberanía...

Espera, espera, un segundo. Antes de que sigas con tu pregunta, quiero que sepas que estás 100% en lo cierto y que puedes continuar tus preguntas en esa línea.

Entonces, ¿qué piensa del reclamo por soberanía y esa polémica que hoy continúa?

Es algo que se encuentra muy profundamente en el tejido de estas naciones, sin duda.

Y estás esperando a que continué con mi respuesta, pero hasta ahí llego en eso (risas).

Perdona. Soy un soldado, pero también soy un británico, pero sobre todo soy un ser humano y ahí es donde mi trabajo se enfocó.