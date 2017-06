ATENTADO en Bogotá: muertos y heridos por explosión en mall

Al menos tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas por una fuerte explosión que sacudió el sábado uno de los centros comerciales más concurridos de Bogotá, Colombia, informaron autoridades.

Algunos testigos relataron que fueron evacuados de salas de cine y tiendas tras la explosión que se registró en los sanitarios para mujeres del segundo piso del Centro Andino, ubicado en el corazón del distrito turístico de Bogotá.

La policía dijo que se trató de una bomba con un explosivo no determinado. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, lo describió como un “atentado terrorista cobarde”.

BREAKING: Explosion kills one, injures at least 11 at the Andino shopping center in #Bogota. Mayor confirms that the event is terror-related pic.twitter.com/vD3Eof9t8b