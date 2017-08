ATAQUE terrorista en Barcelona

Al menos dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas este jueves en un atentado terrorista ocurrido cuando una camioneta atropelló a decenas de peatones en Las Ramblas, la zona más céntrica y turística de la ciudad española de Barcelona, según confirmó la Policía.

El suceso ocurrió pasadas las 15:00 horas (local) cuando una camioneta alquilada de color blanco arrolló a varias personas que paseaban por Las Ramblas.

La Policía busca a dos personas como supuestos autores del atropello.

Video shows what appears to be van that hit crowd on busy Barcelona street https://t.co/Cn8cU1q4gF pic.twitter.com/7Y7YLKCcBq

Además, las fuerzas policiales localizaron una segunda camioneta estacionada en la localidad barcelonesa de Vic (noreste), que podría estar implicada en el atentado, pues en ella podría haber huido al menos uno de los autores.

Al parecer, la camioneta causante del atropello partió de la estación de metro de Las Ramblas, circuló por el carril central de esta avenida e impactó contra varios vehículos en el recorrido, que terminó prácticamente en la entrada del teatro del Liceu (la ópera de Barcelona).

La furgoneta se desplazaba a gran velocidad y haciendo "eses", según el testimonio de un testigo.

BARCELONA ATTACK! WARNING! GRAPHIC!

Ignorance is not bliss. People need to know what is happening! This is graphic footage of the attack. pic.twitter.com/t91TpGw2K1